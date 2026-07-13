Πάτρα: Αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου

Το Σάββατο 11 Ιουλίου η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου πραγματοποίησε την καθιερωμένη αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών, προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου, προστάτη της Ένωσης.

Μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας ακολούθησε η καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδήλωση του συλλόγου στον χώρο έξω από το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο, στο Parking Πολιτείας.

Όπως αναφέρει η Ένωση "μέλη, φίλοι και οικογένειες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ευχές και να περάσουν όμορφες στιγμές σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό κλίμα.

Στην εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους η τ. υφυπουργός Βουλευτής Αχαΐας και μέλος μας Χριστίνα Αλεξοπούλου, το μέλος μας και Πρόεδρος του συλλόγου ναυτικων πράκτορων λιμένος Πατρών Ιωάννης Κουλούρης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αχαΐας Μ. Καπελες, ο Αντιπρόεδρος Δ. Τεσσέρης, καθώς και ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Πατρών Αναστάσιος Λιακόπουλος, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία και τη διαχρονική τους στήριξη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς.



Το πρώτο δώρο, ένας πομποδέκτης ICOM IC-706, κέρδισε ο Μανώλης Μαρτσεκης (SV3DVO), ενώ το δεύτερο δώρο, μία κεραία Diamond CP-6, κέρδισε ο Ιωάννης Μπρουμίδης (SV3DKU).

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η κίνηση του ιδρυτικού μέλους της Ε.Ρ.ΔΥ.Π. Μανώλη Μαρτσεκη (SV3DVO), ο οποίος προσέφερε το δώρο που κέρδισε στον νεότερο αδειούχο ραδιοερασιτέχνη του συλλόγου μας, Σωτήρη Καραμουζη (SY3FAY), σε μια συμβολική πράξη που δείχνει το πνεύμα συναδελφικότητας, αλληλεγγύης και προσφοράς που χαρακτηρίζει την οικογένεια της Ε.Ρ.ΔΥ.Π.



Η Ε.Ρ.ΔΥ.Π., εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζει εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στην κοινωνία, με συνέπεια, υπευθυνότητα και αίσθημα προσφοράς.

Το 2027 αποτελεί μια ξεχωριστή χρονιά για τον σύλλογό μας, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης (1997–2027).

Με την ίδια αγάπη για τον ραδιοερασιτεχνισμό, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά, συνεχίζουμε όλοι μαζί την πορεία μας, τιμώντας το παρελθόν και χτίζοντας το μέλλον της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου".