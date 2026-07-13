Ο Κρίστοφερ Νόλαν σχολιάζει τις αρνητικές αντιδράσεις για την «Οδύσσεια»

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δηλώνει ότι η διαδικτυακή συζήτηση γύρω από την «Οδύσσεια» είναι ουσιαστικά, εκτός τόπου και χρόνου, διότι οι θεατές δεν έχουν δει ακόμη την ταινία (η υπομονή είναι αρετή, να θυμάστε).

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Telegraph», ο βραβευμένος σκηνοθέτης απάντησε στη σφοδρή κριτική που έχει λάβει η κινηματογραφική διασκευή του έργου του Ομήρου, σχετικά με ορισμένες επιλογές του καστ, καθώς και για τη χρήση σύγχρονων διαλόγων.

«Αυτό είναι αναπόφευκτο», δήλωσε ο Νόλαν στην εφημερίδα. «Αλλά κοιτάξτε, αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πριν οι άνθρωποι δουν την ταινία — είναι πάντα άσχετες, γιατί κανείς τους δεν έχει την έχει δει».

Οι εποχές αλλάζουν, οι αντιδράσεις όχι



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Κρίστοφερ Νόλαν συνέκρινε τις αντιδράσεις για την ταινία «Οδύσσεια» με εκείνες που είχε πυροδοτήσει η τριλογία «Ο Σκοτεινός Ιππότης».

«Πέρασα δέκα χρόνια της ζωής μου δουλεύοντας πάνω στον Μπάτμαν», είπε. «Όταν ανέλαβα το ‘Μπάτμαν: Η αρχή’, σεναριογράφοι και καλλιτέχνες δούλευαν πάνω σε αυτόν τον αγαπημένο χαρακτήρα για σχεδόν 65 χρόνια, και υπήρχαν πολλές σκέψεις για το τι αντιπροσωπεύει. Και αυτό που έμαθα κατά τη διάρκεια της εργασίας μου σε αυτή την τριλογία είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχείς καθόλου για όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να τιμήσεις το αρχικό κείμενο, ερμηνεύοντάς το με τον πιο δυναμικό τρόπο που μπορείς».

Ο Νόλαν θυμήθηκε ότι αντιμετώπισε παρόμοιες αντιδράσεις για την ταινία «Ο σκοτεινός ιππότης», ειδικά αφού ο αείμνηστος Χιθ Λέτζερ επιλέχθηκε για τον ρόλο του Τζόκερ.

Εκείνη την εποχή, ο Λέτζερ ήταν γνωστός για ρομαντικές κωμωδίες, και ορισμένοι θαυμαστές αμφισβήτησαν την επιλογή του. Τελικά, ο Λέτζερ κέρδισε μεταθανάτια Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

«Τελικά, οι θαυμαστές του έργου εκτίμησαν την ειλικρινή μου προσπάθεια να παρουσιάσουμε στην οθόνη την καλύτερη δυνατή εκδοχή του», πρόσθεσε ο Νόλαν.

«Έτσι, όσον αφορά την Οδύσσεια, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δημιουργήσω την καλύτερη δυνατή ταινία με τον πιο ειλικρινή τρόπο. Είναι πολύ διαφορετική από το πώς θα την έκανε οποιοσδήποτε άλλος, αλλά αυτό ακριβώς είναι η διασκευή».

«Φρέσκο για το σύγχρονο κοινό»

Σε συνέντευξή του στο Channel 4 News, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στους σύγχρονους διαλόγους που έχει επιλέξει.

«Όταν διαβάζεις το ποίημα, αυτό που ανακαλύπτεις είναι κάτι πραγματικά γήινο, προσγειωμένο και προσιτό. Έτσι, για μένα, κατά τη δημιουργία του κόσμου της ταινίας, αυτό που συζητώ με όλους τους ηθοποιούς είναι ότι θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό και να το κάνω να φαίνεται πολύ φρέσκο για το σύγχρονο κοινό, ξεπερνώντας κάποιες από τις προκαταλήψεις [του αρχαίου κόσμου]».

Η ταινία «Η Οδύσσεια» βγαίνει στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου.