Kειτ Μιντλετον: Με κόκκινο midi dress Roland Mouret στον γυναικείο τελικό του Wimbledon

Η Κέιτ Μίντλετον έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό των γυναικών του Wimbledon, επιλέγοντας ένα κατακόκκινο φόρεμα που ξεχώριζε ανάμεσα σε αθλητές και θεατές.

Ως προστάτιδα του All England Lawn Tennis Club, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε το "παρών" στον τελικό, όπου είχε την τιμή να απονείμει τα τρόπαια στη νικήτρια Linda Nosková και τη φιναλίστ Karolína Muchová, συνεχίζοντας μια παράδοση που τη συνδέει με το Wimbledon τα τελευταία χρόνια.

Το κόκκινο φόρεμα του Roland Mouret



Για την περίσταση, η Kate επέλεξε ένα midi φόρεμα του Roland Mouret σε έντονη κόκκινη απόχρωση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στις καθαρές γραμμές και τις διαχρονικές σιλουέτες. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα από ρουμπίνια και διαμάντια, δημιουργώντας ένα look που συνδύαζε τη διακριτική πολυτέλεια με τη χαρακτηριστική βρετανική κομψότητα.

Πριν πάρει θέση στο Royal Box του Centre Court, η πριγκίπισσα συναντήθηκε με αθλήτριες και εργαζομένους του τουρνουά, συνομιλώντας μαζί τους πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού.

Η σταθερή παρουσία της στο Wimbledon

Από τότε που ανέλαβε τον ρόλο της προστάτιδας του All England Lawn Tennis Club, η Kate έχει απουσιάσει από τον τελικό των γυναικών μόλις δύο φορές. Το 2024, όταν υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο, παρακολούθησε μόνο τον τελικό των ανδρών, ενώ το 2017 είχε επιλέξει να βρεθεί σε άλλη ημέρα της διοργάνωσης.

Η φετινή ήταν η δεύτερη εμφάνισή της στο Wimbledon, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του τουρνουά, όπου συνομίλησε με φιλάθλους που περίμεναν στην περίφημη "ουρά" για εισιτήριο και παρακολούθησε αγώνες στα εξωτερικά γήπεδα.