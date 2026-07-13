Καιρός: Έρχονται 39άρια από την Τετάρτη- Ενισχύονται οι άνεμοι - Κίνδυνος πυρκαγιάς

Επιστρέφουν οι άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αυξάνεται ο κίνδυνος για φωτιά
Οι ενισχυμένοι άνεμοι θα είναι και αυτήν την εβδομάδα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη, για σήμερα (13.06.2026) αναμένεται ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου αλλά και ανέμους που θα πνέουν το ανώτατο τα 7 μποφόρ.
Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της για το Ertnews, από το μεσημέρι αναμένονται περιορισμένες μπόρες κυρίως προς Πελοπόννησο και Πίνδο ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο. Την ίδια στιγμή αναμένεται να ενισχυθεί και ο Βαρδάρης, βάζοντας την Θεσσαλονίκη σε «πορτοκαλί συναγερμό» για φωτιά.
Η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτατο τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία.
Δείτε σε ποιες περιοχές θα ενισχυθούν οι άνεμοι:
Την Τρίτη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενίσχυση βοριάδων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο (έως 8 μποφόρ), ενώ αναμένονται συνθήκες θύελλας στο νότιο τμήμα της Κρήτης.
Την Τετάρτη αναμένονται μπόρες στα βόρεια σύνορα, ενισχυμένοι βοριάδες 7 μποφόρ ανατολικό αιγαίο αλλά και αύξηση της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 38 βαθμούς αλλά και τους 39 τοπικά σε Στερεά, Θεσσαλία και Μακεδονία.
Πού υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για φωτιά:
Την Πέμπτη αναμένεται να ενισχυθεί η αστάθεια, με μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες να σημειώνονται στα βόρεια ορεινά από το μεσημέρι.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.
Η αστάθεια θα παραμείνει και την Παρασκευή ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται σημάδια καύσωνα που όμως θα επιβεβαιωθούν τις επόμενες ημέρες.
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