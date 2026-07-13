Καιρός: Έρχονται 39άρια από την Τετάρτη- Ενισχύονται οι άνεμοι - Κίνδυνος πυρκαγιάς

Οι ενισχυμένοι άνεμοι θα είναι και αυτήν την εβδομάδα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη, για σήμερα (13.06.2026) αναμένεται ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου αλλά και ανέμους που θα πνέουν το ανώτατο τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της για το Ertnews, από το μεσημέρι αναμένονται περιορισμένες μπόρες κυρίως προς Πελοπόννησο και Πίνδο ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο. Την ίδια στιγμή αναμένεται να ενισχυθεί και ο Βαρδάρης, βάζοντας την Θεσσαλονίκη σε «πορτοκαλί συναγερμό» για φωτιά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτατο τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα ενισχυθούν οι άνεμοι: