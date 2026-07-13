ΠΑΣΟΚ: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με δηλώσεις συμπάθειας, αλλά με πολιτικές αποφάσεις

«Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Όμως οι Έλληνες πολίτες έχουν κάθε λόγο να αναρωτιούνται: ποιος κυβερνά τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια;

Η ακρίβεια δεν είναι ένα ξαφνικό ή ανεξήγητο φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, της αδυναμίας ουσιαστικού ελέγχου της αγοράς και της ανοχής απέναντι σε πρακτικές που επιβαρύνουν καθημερινά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι επίσης αποτέλεσμα της μεγάλης συγκέντρωσης της αγοράς σε κρίσιμους τομείς, της λειτουργίας ολιγοπωλίων και της αδυναμίας της κυβέρνησης να συγκρουστεί πραγματικά με καρτέλ και πρακτικές συντονισμένης αισχροκέρδειας.

Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για υπερπλεονάσματα, οι πολίτες βλέπουν το κόστος ζωής να αυξάνεται διαρκώς και τις όποιες μισθολογικές αυξήσεις να εξαφανίζονται στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς ενέργειας και στα καύσιμα. Οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, η κοινωνία όμως ασφυκτιά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχουν καταθέσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις: ενίσχυση της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, ισχυρότερη ΔΙΜΕΑ και Επιτροπή Ανταγωνισμού, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και δικαιότερη φορολογία που θα προστατεύει το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Παράλληλα, προτείνονται συστηματικοί έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών και μεγαλύτερη διαφάνεια στα περιθώρια κέρδους.

Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από δηλώσεις κατανόησης ούτε από επικοινωνιακές διαπιστώσεις. Έχουν ανάγκη από μια πολιτεία που θα συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια, θα σπάσει τα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές, θα ελέγξει αποτελεσματικά την αγορά και θα στηρίξει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους.

Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με εκφράσεις λύπης. Αντιμετωπίζεται με πολιτική βούληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα.»

Κατερίνα Γρ. Σολωμού MD, PhD

Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής - Μαγνητικής Τομογραφίας

Διευθύντρια Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών