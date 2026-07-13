Ο Συμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Συμεών Κεδίκογλου με ανάρτησή του στο Facebook, το πρωί της Δευτέρας (13.7.26).

Μάλιστα, ο πρώην πλέον βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνοδεύει την ανάρτησή του με φωτογραφία του με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Συμεών Κεδίκογλου, κάνοντας γνωστό πως θα προσχωρήσει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

«Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!», επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Συμεών Κεδίκογλου

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση.

Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σ’ αυτήν την πορεία ανταποκρίθηκα το ’23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!

Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.