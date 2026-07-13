Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Συγκαλεί σύσκεψη στην Πάτρα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα διαδραματίστηκαν το Σαββατοκύριακο στο εσωτερικό του κόμματος, με τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο να στέλνει σαφές μήνυμα ότι βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για ένα «μεγάλο σταυροδρόμι», επισημαίνοντας ότι η μειοψηφούσα άποψη στο κόμμα καλείται πλέον να επανατοποθετηθεί απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες.

«Εδώ και έναν χρόνο έχω πει ξεκάθαρα ότι συμπαρατάσσομαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν αποφασιστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, τότε τίθεται σοβαρός προβληματισμός και εξετάζεται ακόμη και η ανεξαρτητοποίησή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί λύση τη δημιουργία νέων, κατακερματισμένων πολιτικών σχηματισμών, σημειώνοντας πως «δεν γίνεται να φτιάξουμε περιπτεράκια, ο καθένας το δικό του».

Στο πλαίσιο των κρίσιμων εξελίξεων, ο Αχαιός βουλευτής συγκαλεί σήμερα ευρεία σύσκεψη των πολιτικών του υποστηρικτών στην Πάτρα, με στόχο να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.