Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Συγκαλεί σύσκεψη στην Πάτρα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης

Ο Αχαιός βουλευτής δηλώνει ότι παραμένει στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και ξεκαθαρίζει πως θα επαναξιολογήσει τη στάση του ενόψει των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα διαδραματίστηκαν το Σαββατοκύριακο στο εσωτερικό του κόμματος, με τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο να στέλνει σαφές μήνυμα ότι βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για ένα «μεγάλο σταυροδρόμι», επισημαίνοντας ότι η μειοψηφούσα άποψη στο κόμμα καλείται πλέον να επανατοποθετηθεί απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες.
«Εδώ και έναν χρόνο έχω πει ξεκάθαρα ότι συμπαρατάσσομαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν αποφασιστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, τότε τίθεται σοβαρός προβληματισμός και εξετάζεται ακόμη και η ανεξαρτητοποίησή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί λύση τη δημιουργία νέων, κατακερματισμένων πολιτικών σχηματισμών, σημειώνοντας πως «δεν γίνεται να φτιάξουμε περιπτεράκια, ο καθένας το δικό του».
Στο πλαίσιο των κρίσιμων εξελίξεων, ο Αχαιός βουλευτής συγκαλεί σήμερα ευρεία σύσκεψη των πολιτικών του υποστηρικτών στην Πάτρα, με στόχο να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.
Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες από την Αθήνα αναφέρουν ότι μέχρι την Τρίτη ή την Τετάρτη, οπότε και αναμένεται να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου προέδρου, περισσότεροι από 14 βουλευτές προσανατολίζονται σε ανεξαρτητοποίηση ή παραίτηση, καθώς δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία.
Μεταξύ των ονομάτων που φέρονται να βρίσκονται κοντά στην έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ περα από τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, περιλαμβάνονται οι Μίλτος Ζαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Κώστας Μπάρκας, Μαρίνα Κοντοτόλη, Καλλιόπη Βέττα και Πόπη Τσαπανίδου.
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές τόσο για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τις αποφάσεις που θα λάβει ο Αχαιός βουλευτής, ο οποίος αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη στάση του μετά τις εσωκομματικές διεργασίες και τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
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