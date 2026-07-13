Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά σε κατοικία κοντά στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στα Ζαρουχλέικα

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Κατασβέστηκε η φωτιά στο ισόγειο κατοικίας στην οδό Βελισσαρίου στα Ζαρουχλέικα Πατρών. Έχουν προκύψει ζημιές από τις φλόγες σε χώρους του οικήματος.

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11.30πμ Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κατοικία στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων Πατρών, κοντά στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα με άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ παρούσες είναι και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διευκόλυνση της επιχείρησης και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.