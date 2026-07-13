Η Ιουλία Καραπατάκη και το «χωριό έξω απ’ το Αγρίνιο»

Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Αγρίνιο, για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, γνώριμες μελωδίες και τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα.

Στην καλοκαιρινή του περιοδεία μοιράζεται τη σκηνή με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα, σε ένα πρόγραμμα που παντρεύει τις διαχρονικές επιτυχίες με νεότερα τραγούδια και υπόσχεται μια αυθεντική μουσική εμπειρία.

Για την Ιουλία Καραπατάκη, πάντως, η αποψινή εμφάνιση μοιάζει να έχει και μια πιο προσωπική νότα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επιστρέφει σε έναν τόπο με τον οποίο τη συνδέουν οικογενειακές αναμνήσεις- και ένα μικρό μυστήριο που παραμένει άλυτο.

Όπως έχει αποκαλύψει, η μητέρα της κατάγεται από «ένα χωριό έξω απ’ το Αγρίνιο, που δεν το έχει ούτε ο χάρτης», όπου η ίδια περνούσε τα Πάσχα των παιδικών της χρόνων μαζί με τον παππού και τη γιαγιά της.

Ποιο είναι, όμως, αυτό το χωριό; Η Ιουλία δεν το έχει αποκαλύψει, αφήνοντας μας να ψάχνουμε ανάμεσα σε βουνά, κάμπους και… παλιούς χάρτες.

Ίσως απόψε, πάνω στη σκηνή και μέσα στη συγκίνηση της επιστροφής, της ξεφύγει κανένα όνομα.

πηγη agrinionews