Ηλεία: Σύγχρονο σκλαβοπάζαρο με βαν-«πορνεία» στη Μανωλάδα και τη Στροφυλιά

Μια εφιαλτική πραγματικότητα που παραπέμπει σε σύγχρονο σκλαβοπάζαρο και σωματεμπορία (trafficking) φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Espresso».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα καλά οργανωμένο δίκτυο μαστροπών με έδρα την Πάτρα εκμεταλλεύεται συστηματικά γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, μετατρέποντας αγροτικές περιοχές της Ηλείας σε πεδία σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Το δίκτυο λειτουργεί με όρους οργανωμένου εγκλήματος, χρησιμοποιώντας μεθόδους που στοχεύουν στην πλήρη αποφυγή των διωκτικών Αρχών. Η δράση του εντοπίζεται κυρίως στο Κουνουπέλι Μανωλάδας και στο πευκοδάσος της Στροφυλιάς.

Οι μαστροποί, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι υπήκοοι βαλκανικών χωρών, μεταφέρουν τις γυναίκες —κυρίως αλλοδαπές και Ρομά— με κλειστά φορτηγάκια τύπου βαν από την Αχαΐα στην Ηλεία. Η διαδικασία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο και κυνικό μοτίβο. Πριν την άφιξη των οχημάτων, οι δράστες ενημερώνουν τους υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι είναι κυρίως ξένοι εργάτες γης που διαμένουν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή. Οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε σεξουαλικές πράξεις μέσα σε πρόχειρες καλύβες, παραπήγματα ή ακόμα και ανάμεσα σε καλλιέργειες καλαμποκιού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάθε γυναίκα εξαναγκάζεται να συνευρεθεί με έως και 30 άνδρες μέσα σε ένα μόνο βράδυ.

Το οικονομικό όφελος για το κύκλωμα κυμαίνεται από 10 έως 20 ευρώ ανά πελάτη, με την «κίνηση» στα αυτοσχέδια πορνεία να κορυφώνεται τις ημέρες που οι εργάτες γης εισπράττουν τα μεροκάματά τους.

Αν και η δράση του κυκλώματος αποτελεί κοινό μυστικό και συζητείται έντονα στις τοπικές κοινωνίες, στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά ή καταγγελία.Γυναίκα αστυνομικός με συνδικαλιστική δράση, μιλώντας στην εφημερίδα «Espresso», επιβεβαίωσε την απουσία επίσημων στοιχείων, αποδίδοντας το γεγονός στον απόλυτο τρόμο που βιώνουν τα θύματα, ο οποίος τα κρατά στο σκοτάδι. Παράλληλα, επεσήμανε την παντελή έλλειψη νόμιμων δομών (οίκων ανοχής) στην περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού Τμήματος Βάρδας, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη της παράνομης δραστηριότητας.