Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία «Michael»: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο box office

Η ταινία έχει συγκεντρώσει 371,8 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η βιογραφική ταινία «Michael», που αφηγείται τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, ξεπέρασε το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office, σημειώνοντας ένα ιστορικό ρεκόρ, έπειτα από 12 Σαββατοκύριακα προβολής. Σημειώνεται, ότι αυτή είναι η δεύτερη παραγωγή που καταφέρνει κάτι αντίστοιχο μέσα στη χρονιά, μετά το «Super Mario Galaxy», ενώ παράλληλα αποτελεί την πρώτη ταινία στην ιστορία της Lionsgate που φτάνει σε αυτό το επίπεδο εισπράξεων. Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του στούντιο ήταν το «The Hunger Games: Catching Fire» (2013), με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς, το οποίο είχε ολοκληρώσει την πορεία του με παγκόσμιες εισπράξεις 865,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">1 legend. 1 story. $1 billion at the box office. <br><br>To every fan who bought a ticket, sang along, dressed up, and returned to the big screen again and again: thank you. This milestone belongs to you. <a href="https://x.com/hashtag/MichaelMovie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MichaelMovie</a> <a href="https://t.co/PA0X4rwpSk">pic.twitter.com/PA0X4rwpSk</a></p>— Michael (@michaelmovie) <a href="https://x.com/michaelmovie/status/2076322110704947612?ref_src=twsrc%5Etfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, έχει συγκεντρώσει 371,8 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη 629,8 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, με την Ιαπωνία να συνεισφέρει 35,75 εκατομμύρια δολάρια. Στο τελευταίο στάδιο της κινηματογραφικής της πορείας, η παραγωγή του Γκράχαμ Κινγκ ενίσχυσε σημαντικά τις εισπράξεις της και από τη ρωσική αγορά. Παράλληλα, το «Michael» αναδείχτηκε στην πιο εμπορική παραγωγή της καριέρας του Γκράχαμ Κινγκ, ξεπερνώντας το «Bohemian Rhapsody», το οποίο είχε συγκεντρώσει 911 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αντίστοιχα, αποτελεί πλέον και τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του σκηνοθέτη Αντουάν Φουκουά, αφήνοντας πίσω το «King Arthur», που είχε αποφέρει 203 εκατομμύρια δολάρια. «Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο, νέους και μεγαλύτερους από όλα τα κοινωνικά στρώματα να ενώνονται για να ζήσουν αυτή την ταινία και τη χαρά που έχει προσφέρει στους θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη», δήλωσε ο Γκράχαμ Κινγκ. Δείτε το τρέιλερ