Κρίνο και αγκάθι: Μυστικά, προδοσίες και μια μάχη για δικαιοσύνη

Μία νέα δραματική σειρά εποχής έρχεται στον ΑΝΤ1 με τίτλο «Κρίνο και αγκάθι» και πρωταγωνιστές ένα εκλεκτό καστ Ελλήνων ηθοποιών.

Στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι» μια γυναίκα που ζητά εκδίκηση και ένας άντρας που κουβαλά ένα βαρύ μυστικό, ενώ δύο οικογένειες που είναι δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, η ιστορία ξεκινά με μια γυναίκα που αναζητά εκδίκηση, έναν άντρα που κουβαλά ένα βαρύ μυστικό και δύο οικογένειες που παραμένουν δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή.

Οι ζωές τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, ακόμα και αν οι ίδιοι προσπαθούν να προχωρήσουν μπροστά. Όσα όμως συνέβησαν χρόνια πριν δεν έχουν ξεχαστεί και είναι έτοιμα να επιστρέψουν με τρόπο που θα αλλάξει για πάντα τις ισορροπίες.

Η επιστροφή του Μάρκου και το σχέδιο της Λευκής

Η δράση μεταφέρεται στην Αρκαδία του 1959. Ο Μάρκος Αρβανίτης, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης, επιστρέφει στο σπίτι του ύστερα από δεκαπέντε χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που σημάδεψε όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και την πορεία δύο ολόκληρων οικογενειών. Η πολυετής απουσία του έχει αφήσει βαθιά σημάδια, όμως μέσα στη φυλακή υπήρχε κάτι που του έδινε δύναμη να συνεχίσει: και αυτό ήταν τα γράμματα της Λευκής, που την ενσαρκώνει η Αναστασία Παντούση, μιας γυναίκας που μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει ποτέ από κοντά. Όταν οι δυο τους συναντιούνται για πρώτη φορά, ο Μάρκος αισθάνεται πως βρήκε επιτέλους τον άνθρωπο που θα του δώσει την ευκαιρία να ξαναρχίσει τη ζωή του από την αρχή. Χωρίς δεύτερη σκέψη, της ζητά να τον παντρευτεί και εκείνη δέχεται την πρότασή του.

Ωστόσο η σχέση τους στηρίζεται σε ένα μεγάλο ψέμα. Η Λευκή δεν εμφανίστηκε τυχαία στη ζωή του. Από την πρώτη στιγμή είχε έναν ξεκάθαρο στόχο: να πλησιάσει τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της, τη δολοφονία τους αδελφού της, και να πάρει την εκδίκηση που πιστεύει ότι του αξίζει. Η επιστροφή του Μάρκου προκαλεί έντονη αναστάτωση ακόμα και στο ίδιο του το σπίτι. Οι γονείς του, τους οποίους υποδύονται η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Γιάννης Τσορτέκης, τον υποδέχονται με βαθιά συγκίνηση και ανακούφιση, καθώς βλέπουν τον γιο τους να επιστρέφει ύστερα από δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια.

Ωστόσο η άγνωστη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του γεννά αμέσως απορίες, καχυποψία και δυσπιστία. Η παρουσία της προκαλεί ερωτήματα, φέρνει εντάσεις μέσα στην οικογένεια και γίνεται αφορμή για τις πρώτες συγκρούσεις, καθώς κανείς δεν γνωρίζει ποια πραγματικά είναι και γιατί εμφανίστηκε στη ζωή του Μάρκου ακριβώς αυτή τη στιγμή.

Την ίδια στιγμή, η άλλη πλευρά της ιστορίας εξακολουθεί να ζει εγκλωβισμένη στις μνήμες μιας τραγωδίας που δεν έπαψε ποτέ να ζητά δικαίωση. Οι γονείς της Λευκής, τους οποίους υποδύονται ο Στέλιος Μάινας και η Μαρία Ζορμπά, κουβαλούν εδώ και χρόνια το βάρος όσων συνέβησαν στο παρελθόν και εξακολουθούν να ζουν στη σκιά εκείνης της οδυνηρής ιστορίας που σημάδεψε τις ζωές τους. Για εκείνους η δικαίωση δεν αποτελεί απλώς μια επιθυμία, αλλά μια ανάγκη που παραμένει ζωντανή όσο περνούν τα χρόνια.

Καθώς οι δύο οικογένειες έρχονται ξανά αντιμέτωπες, οι παλιές πληγές ανοίγουν και τα μυστικά αρχίζουν να ξυπνούν. Αλήθειες που έμειναν θαμμένες για χρόνια επιστρέφουν στο φως και απειλούν να ανατρέψουν όλα όσα πίστευαν οι ήρωες για τις ζωές τους. Κάθε αποκάλυψη γίνεται η αφορμή για νέες συγκρούσεις, ενώ το παρελθόν αποδεικνύεται πολύ πιο ισχυρό από όσο θα ήθελαν να πιστεύουν. Το μεγάλο ερώτημα που διατρέχει την ιστορία είναι αν ένας έρωτας μπορεί να επιβιώσει όταν έχει χτιστεί πάνω σε ένα ψέμα.