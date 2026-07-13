Εφιάλτης για 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στην Αθήνα: Της επιτέθηκε 19χρονος και αποπειράθηκε να τη βιάσει

Εφιαλτικές στιγμές έζησε το βράδυ της Κυριακής (12/7) μια 14χρονη κοπέλα στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου στην Αθήνα, όταν ένας Αιγύπτιος την ακινητοποίησε και επιχείρησε να τη βιάσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 23.15 όταν η κοπέλα πήγε στις γυναικείες τουαλέτες του εμπορικού κέντρου.

Εκεί βρέθηκε απέναντι από τον 19χρονο Αιγύπτιο ο οποίος έδειξε απ' την αρχή τις διαθέσεις του. Ο άνδρας προσέγγισε την ανήλικη και την ακινητοποίησε με τη βία. Στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει.

Η κοπέλα τον απώθησε και κατάφερε να ξεφύγει. Βγήκε από τον χώρο και ζήτησε βοήθεια από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ που βρίσκονταν κοντά στο εμπορικό κέντρο.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο και, έπειτα από πεζή καταδίωξη, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ και τον συνέλαβαν για απόπειρα βιασμού.



