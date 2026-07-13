Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Έρχεται και δεύτερη σειρά του Ανδρέα Γεωργίου - Η υπόθεση

Στην απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ θα μπει η νέα σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Όσα ξέρουμε για τη νέα σειρά που ξεκινάει την ερχόμενη σεζόν.

Ο ΣΚΑΪ ανεβάζει στροφές στη μυθοπλασία και, μετά τις «Μπλε Ώρες», βάζει μπροστά ακόμη μία νέα σειρά με την υπογραφή του Ανδρέα Γεωργίου και της δημιουργικής του ομάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» μπαίνει τις επόμενες ημέρες σε γυρίσματα, αποτελώντας το δεύτερο μεγάλο στοίχημα του σταθμού για την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν.

«Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου

Η νέα καθημερινή σειρά κινείται σε ένα διαφορετικό ύφος, συνδυάζοντας το αστυνομικό στοιχείο με την κοινωνική θεματολογία και πολλές ανατροπές. Το σενάριο υπογράφει η Βάνα Δημητρίου, η οποία αυτή τη φορά αφήνει πίσω της όσα την έχουμε συνηθίσει να γράφει και παρουσιάζει μια ιστορία με εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, δύο δικηγόροι με γραφεία στο ίδιο κτίριο και εξειδίκευση στις υποθέσεις διαζυγίων. Οι δυο τους βρίσκονται συχνά σε αντίπαλα στρατόπεδα στις δικαστικές αίθουσες, με κάθε υπόθεση να φέρνει νέες συγκρούσεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και συνεχείς ανατροπές. Η σειρά θα αναπτύσσεται μέσα από αυτοτελείς ιστορίες, οι οποίες θα εκτείνονται σε περισσότερα από ένα επεισόδια, ανάλογα με την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης.