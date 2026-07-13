Φονικός καύσωνας στην Ευρώπη: Πάνω από 10.000 επιπλέον θάνατοι φέτος

Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του ιστορικού κύματος καύσωνα που έπληξε τη δυτική Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων - πάνω από 9.000 άνθρωποι - ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του EuroMOMO, του ευρωπαϊκού δικτύου παρακολούθησης της θνησιμότητας που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η ακραία ζέστη μπορεί να αποβεί μοιραία προκαλώντας θερμοπληξία ή επιδεινώνοντας καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, με τους ηλικιωμένους να συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Το να παρατηρείται τόσο μεγάλη υπερβάλλουσα θνησιμότητα αυτή την εποχή του χρόνου είναι ασυνήθιστο. Πρόκειται για εξαιρετικά υψηλό αριθμό», δήλωσε στο Reuters ο Λάσε Βέστεργκααρντ, επικεφαλής ιατρός του Statens Serum Institut της Δανίας, το οποίο φιλοξενεί το EuroMOMO.

«Είναι δύσκολο να εξηγηθεί αυτή η τόσο υψηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα πέρα από την ακραία ζέστη», πρόσθεσε.

Οι επιστήμονες συνδέουν τον καύσωνα με την κλιματική αλλαγή

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το κύμα καύσωνα των τελευταίων ημερών του Ιουνίου θα ήταν «σχεδόν αδύνατο» να εκδηλωθεί χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία καθιστά τέτοια φαινόμενα ολοένα συχνότερα και εντονότερα.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις εθνικές στατιστικές θνησιμότητας 27 ευρωπαϊκών χωρών και αφορούν όλους τους θανάτους – όχι μόνο όσους συνδέονται άμεσα με τη ζέστη – για την εβδομάδα από 22 έως 28 Ιουνίου, όταν ο καύσωνας κορυφώθηκε σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Βρετανία και άλλες περιοχές της δυτικής Ευρώπης.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος σημαντικός παράγοντας, όπως έξαρση της COVID-19 ή άλλη επιδημία, που θα μπορούσε να εξηγήσει την αύξηση των θανάτων στους 10.650 μέσα σε μία μόλις εβδομάδα.

Αντίθετα, κατά τις προηγούμενες οκτώ εβδομάδες, οι ίδιες χώρες κατέγραφαν κατά μέσο όρο περίπου 500 λιγότερους θανάτους την εβδομάδα σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Το EuroMOMO σημειώνει πάντως ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν καθώς θα ενσωματώνονται νέα δεδομένα.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και προβλήματα στις υποδομές

Ο καύσωνας στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση, οδηγώντας στο κλείσιμο σχολείων και καταρρίπτοντας ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το EuroMOMO δεν δημοσιοποιεί στοιχεία υπερβάλλουσας θνησιμότητας ανά χώρα, ωστόσο επισημαίνει ότι η Γαλλία και το Βέλγιο ήταν οι μοναδικές ευρωπαϊκές χώρες που κατέγραψαν «πολύ υψηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα» την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Στο Βέλγιο, μάλιστα, σύμφωνα με το δημόσιο ινστιτούτο υγείας Sciensano, καταγράφηκε η υψηλότερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα που έχει παρατηρηθεί σε περίοδο καύσωνα από το 2000, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων.

Μελέτη: 2.700 θάνατοι μόνο σε Αγγλία και Ουαλία

Παράλληλα, ξεχωριστή επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα εκτιμά ότι περίπου 2.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αγγλία και την Ουαλία εξαιτίας της ζέστης κατά τα κύματα καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Imperial College London, τη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) και τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, το 42% αυτών των θανάτων αποδίδεται στην πρόσθετη επιβάρυνση που προκάλεσε η υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία ενίσχυσε την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.