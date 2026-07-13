Σπλαχνικό λίπος: Η αθέατη απειλή που επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μια επαναστατική μελέτη από τον Pachter και τους συνεργάτες του (2026) αποκαλύπτει ότι η διαρκής μείωση του σπλαχνικού λίπους —του βαθιού, κρυμμένου λίπους γύρω από τα όργανα— μπορεί να αποτελεί έναν ισχυρό τρόπο προστασίας του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνετε.

Η έρευνα παρακολούθησε 533 ενήλικες (μέση ηλικία 61 ετη) για 5 έως 16 χρόνια, χρησιμοποιώντας μαγνητικές τομογραφίες (MRI) και γνωστικές εξετάσεις.

Τα ευρήματα; Η μείωση του σπλαχνικού λίπους, ακόμη και χωρίς σημαντική απώλεια βάρους, συνδέεται με βραδύτερη συρρίκνωση του εγκεφάλου, μεγαλύτερους όγκους εγκεφάλου, καθώς και βελτιωμένη μνήμη και γνωστικές ικανότητες.

Δεν πρόκειται μόνο για την εμφάνιση — πρόκειται για τη διατήρηση του εγκεφάλου σας υγιέστερου για περισσότερο καιρό.

Γιατί το σπλαχνικό λίπος αποτελεί μια σιωπηλή απειλή για τον εγκέφαλο

«Δεν είναι όλα τα λίπη ίδια. Ενώ το λίπος κάτω από το δέρμα (υποδερμικό λίπος) μπορεί να μην αποτελεί μεγάλη απειλή, το σπλαχνικό λίπος είναι διαφορετικό. Είναι μεταβολικά ενεργό, πράγμα που σημαίνει ότι απελευθερώνει επιβλαβείς ουσίες, όπως φλεγμονώδεις κυτοκίνες (π.χ. IL-6, TNF-α), οι οποίες μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη, κακή αιματική ροή προς τον εγκέφαλο, και ακόμη και βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα» επισημαίνει η κ. Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και συνεχίζει:

«Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι με χαμηλότερα επίπεδα σπλαχνικού λίπους με την πάροδο του χρόνου είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στις γνωστικές εξετάσεις, ιδίως όσον αφορά τη μνήμη.

Επιπλέον, αυτή η σύνδεση ισχύει ακόμη και μετά την λήψη υπόψη παραγόντων όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος και η διατροφή. Αυτό υποδηλώνει ότι το σπλαχνικό λίπος μπορεί να αρχίσει να επηρεάζει τον εγκέφαλο νωρίς, πριν εμφανιστούν προφανή σημάδια βλάβης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι άλλα είδη λίπους, όπως το βαθύ ή το επιφανειακό υποδερμικό λίπος, δεν έδειξαν την ίδια επίδραση. Αυτό τονίζει πόσο το σπλαχνικό λίπος είναι μοναδικά επιβλαβές για την υγεία του εγκεφάλου».

Τα οφέλη του εγκεφάλου από τη μείωση του σπλαχνικού λίπους

Η μελέτη παρακολούθησε πώς οι αλλαγές στο σπλαχνικό λίπος επηρέαζαν τη δομή του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου. Ακολουθούν τα ευρήματα:

• Μεγαλύτεροι Όγκοι Εγκεφάλου: Οι συμμετέχοντες που μείωσαν το σπλαχνικό τους λίπος κατά μέσο όρο 24% κατά τη διάρκεια μιας παρέμβασης 18 μηνών είχαν μεγαλύτερο συνολικό όγκο εγκεφάλου, περισσότερη φαιά ουσία και μεγαλύτερο όγκο ιπποκάμπου — όλα κρίσιμα για τη μνήμη και τη σκέψη.

• Βραδύτερη Συρρίκνωση του Εγκεφάλου: Για εκείνους με πολλαπλές μαγνητικές τομογραφίες (στη αρχή, στους 18 μήνες και στα 5 χρόνια), τα χαμηλότερα επίπεδα σπλαχνικού λίπους συνδέονταν με βραδύτερη ατροφία του εγκεφάλου. Αυτό ισχύει ιδίως για τον ιππόκαμπο και τη φαιά ουσία, περιοχές ζωτικής σημασίας για τη μάθηση και τη μνήμη.

• Λιγότερη Γήρανση του Εγκεφάλου: Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα υψηλότερα επίπεδα σπλαχνικού λίπους συνδέονταν με ταχύτερη διεύρυνση των κοιλιών του εγκεφάλου — ένα σημάδι γήρανσης του εγκεφάλου. Η μείωση του σπλαχνικού λίπους φάνηκε να επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία.

Αυτά τα οφέλη ήταν ανεξάρτητα από τον BMI, πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση του σπλαχνικού λίπους μόνη της μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλο, ακόμη και αν το συνολικό σας βάρος δεν αλλάξει σημαντικά.

Σάκχαρο στο αίμα: Ο χαμένος κρίκος μεταξύ λίπους και υγείας του εγκεφάλου

Η μελέτη εμβάθυνε για να κατανοήσει πώς το σπλαχνικό λίπος επηρεάζει τον εγκέφαλο. Η απάντηση; Ο έλεγχος του σακχάρου στο αίμα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η γλυκόζη νηστείας και η HbA1c (δείκτες των επιπέδων σακχάρου στο αίμα) ήταν οι μόνοι βιοδείκτες που συνδέονταν συνεκτικά με τις αλλαγές στον εγκέφαλο.

Αυτό υποδηλώνει ότι το σπλαχνικό λίπος μπορεί να βλάπτει τον εγκέφαλο διαταράσσοντας τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, οδηγώντας σε:

• Κακή αιματική ροή προς τον εγκέφαλο, η οποία μπορεί να στερεί από τα εγκεφαλικά κύτταρα οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά.

• Μικροαγγειακή βλάβη, ή μικρές βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου.

• Μειωμένη απομάκρυνση επιβλαβών πρωτεϊνών, όπως η β-αμυλοειδής, οι οποίες συνδέονται με την νόσο Αλτσχάιμερ.

Αυτό συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες που δείχνουν ότι η βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου. Το συμπέρασμα; Η διαχείριση του σπλαχνικού λίπους και του σακχάρου στο αίμα μαζί μπορεί να προσφέρει την καλύτερη προστασία για τον εγκέφαλο.

Τι σημαίνει αυτό: Πρακτικά βήματα

Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε για να μειώσετε το σπλαχνικό λίπος και να προστατέψετε τον εγκέφαλο; Οδηγός βασισμένος στα ευρήματα της μελέτης:

1. Εστιάστε στο σπλαχνικό λίπος, Όχι μόνο στο βάρος

Το σπλαχνικό λίπος αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία του εγκεφάλου από την γενική παχυσαρκία. Ενώ ο δείκτης μάζας σώματος είναι ένα κοινό μέτρο, δεν λέει όλη την ιστορία.

Αντίθετα, ρωτήστε τον γιατρό σας για:

o Περιφέρεια μέσης: Μια περιφέρεια μέσης άνω των 88 εκ. για τις γυναίκες ή 102 εκ. για τους άνδρες μπορεί να υποδηλώνει υψηλό σπλαχνικό λίπος.

o Μαγνητικές τομογραφίες (MRI) ή αξονικές τομογραφίες (CT): Αυτές μπορούν να μετρήσουν άμεσα το σπλαχνικό λίπος, αν και είναι λιγότερο συνηθισμένες.

2. Υιοθετήστε μια διατροφή φιλική προς τον εγκέφαλο

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ωφελήθηκαν από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, όπως η μεσογειακή διατροφή ή οι διατροφές χαμηλών υδατανθράκων, οι οποίες είναι γνωστό ότι μειώνουν το σπλαχνικό λίπος. Δοκιμάστε:

o Να καταναλώνετε περισσότερα υγιεινά λίπη: Το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί και τα λιπαρά ψάρια (όπως ο σολομός) μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σπλαχνικού λίπους.

o Να περιορίζετε τη ζάχαρη και τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες:Αυτά μπορούν να αυξήσουν το σάκχαρο στο αίμα και να συμβάλουν στην αποθήκευση σπλαχνικού λίπους.

o Να δίνετε προτεραιότητα στις ίνες: Τρόφιμα όπως τα λαχανικά, τα φρούτα και τα ολικής αλέσεως δημητριακά βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και σας κρατούν χορτάτους.

3. Συνδυάστε τη διατροφή με τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Αφού το σάκχαρο στο αίμα παίζει κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο το σπλαχνικό λίπος επηρεάζει τον εγκέφαλο, η διαχείριση των επιπέδων γλυκόζης είναι κρίσιμη. Αν έχετε προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2:

o Μετρήστε τακτικά το σάκχαρο στο αίμα σας.

o Συνεργαστείτε με έναν γιατρό ή διαιτολόγο για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο που διατηρεί σταθερά τα επίπεδά σας.

o Μείνετε ενεργοί: Η άσκηση βοηθά το σώμα σας να χρησιμοποιεί την ινσουλίνη πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας το σάκχαρο στο αίμα και το σπλαχνικό λίπος.

4. Ξεκινήστε νωρίς

Η μελέτη υποδηλώνει ότι το σπλαχνικό λίπος μπορεί να αρχίσει να βλάπτει τον εγκέφαλο πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι η λήψη μέτρων τώρα—ακόμη και αν νιώθετε καλά—μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη μελλοντικής γνωστικής παρακμής.

5. Κάντε το έναν τρόπο ζωής, όχι μια γρήγορη λύση

Τα οφέλη που παρατηρήθηκαν στη μελέτη προέκυψαν από διαρκή απώλεια σπλαχνικού λίπους επί χρόνια, όχι από βραχυπρόθεσμες δίαιτες. Στοχεύστε σε μακροπρόθεσμες αλλαγές που μπορείτε να διατηρήσετε, όπως:

Τακτική σωματική δραστηριότητα: Tanto η αερόβια άσκηση (π.χ. περπάτημα, κολύμβηση) όσο και η προπόνηση δύναμης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σπλαχνικού λίπους.

Διαχείριση του στρες: Το χρόνιο στρες αυξάνει την κορτιζόλη, μια ορμόνη που συνδέεται με την αποθήκευση σπλαχνικού λίπους. Δοκιμάστε διαλογισμό, βαθιά αναπνοή ή γιόγκα.

Ποιότητα ύπνου: Ο κακός ύπνος συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα σπλαχνικού λίπους και σακχάρου στο αίμα. Στοχεύστε σε 7–9 ώρες ύπνου ανά νύχτα.

Γιατί αυτή η μελέτη έχει σημασία

Αυτή η έρευνα προσθέτει σε ένα αυξανόμενο σώμα αποδεικτικών στοιχείων ότι το σπλαχνικό λίπος είναι ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για άνοια και γνωστική παρακμή. Ενώ προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι το σπλαχνικό λίπος συνδέεται με χειρότερη υγεία του εγκεφάλου, αυτή η μελέτη είναι μία από τις πρώτες που δείχνουν ότι η ενεργή μείωσή του μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη.

Αμφισβητεί επίσης την ιδέα ότι ο δείκτης μάζας σώματος είναι το καλύτερο μέτρο των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Αντίθετα, το σπλαχνικό λίπος μπορεί να είναι ένας σημαντικότερος στόχος για την προστασία της υγείας του εγκεφάλου.

«Αυτή η μελέτη μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα: Η μείωση του σπλαχνικού λίπους δεν αφορά μόνο το να χωράτε σε μικρότερα ρούχα —αφορά στην προστασία του εγκεφάλου σας. Υιοθετώντας έναν τρόπο ζωής που στοχεύει στο σπλαχνικό λίπος και ελέγχει το σάκχαρο στο αίμα, μπορείτε να επιβραδύνετε τη γήρανση του εγκεφάλου, να διατηρήσετε τη μνήμη σας και να μειώσετε τον κίνδυνο γνωστικής παρακμής.

Το καλύτερο μέρος; Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε. Αν είστε στα 40, 50 ή και παραπάνω, μικρές, βιώσιμες αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά για το μέλλον του εγκεφάλου σας» καταλήγει η κ. Ευθυμιοπούλου.

πηγή newsit.gr