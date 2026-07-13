Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για Marfin: «Μυθεύματα και σενάρια πως προχώρησε η έρευνα επειδή ήρθε κάποιο email»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3 και μίλησε για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin αλλά και το περιστατικό με τον πυροβολισμό του 20χρονου από αστυνομικό σε καταδίωξη στο Άργος.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέρριψε ως «μυθεύματα» τα σενάρια για την έρευνα της Marfin και απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης στη δουλειά των αστυνομικών και όχι γιατί ήρθε κάποιο email.

«Απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στήνονται», ανέφερε, παραπέμποντας στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.

«Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική Δικαιοσύνη.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «μια ενέργεια που όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς θα κριθεί από τα ποινικά δικαστήρια», επαναλαμβάνοντας ότι «ο ρόλος της Αστυνομίας είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη δολοφόνων, όχι να σκοτώνουμε παιδιά».