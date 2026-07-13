Κεφαλονιά-Ιθάκη-Άτοκος: Η πιο αυθεντική θαλάσσια διαδρομή του Ιονίου

Συνεχίζοντας, μπαίνουμε στην πορεία για τον γύρο του νησιού, μια όμορφη, απολαυστική διαδρομή που την κάνεις άνετα αν ο καιρός είναι καλός, ιδιαίτερα χωρίς Λεβάντε, ο οποίος φρεσκάρει συνήθως μετά τις μεσημεριανές ώρες.

Αν όμως πάμε βόρεια του Φισκάρδο, καιρού επιτρέποντος, αν και το Ιόνιο δεν ταλαιπωρείται από τα μελτέμια, θα συναντήσουμε τις Αλατιές και την Αγία Ιερουσαλήμ, μικρούς κολπίσκους, αγκαλιές ανάμεσα σε βράχια. Στην ουσία όποιος προλάβει, διότι έτσι και έδεσες στα βράχια δεν είναι εύκολο να έλθει άλλος.

Η διαδρομή προς τη χερσόνησο της Άσου προσφέρει θέα σε απόκρημνους κόλπους που είναι προσβάσιμοι μόνο με σκάφος και εδώ θέλει εξερεύνηση που είναι μοναδική.

Εδώ, κοντά στον Άσσο, η Μπλε Σπηλιά με έντονο γαλάζιο χρώμα, αλλά και το λιμανάκι του χωριού, με πολύχρωμα σπίτια, λουλουδιασμένα μπαλκόνια, παραδοσιακές ταβέρνες και καφέ στην «Πλατεία των Παρισίων», και βόλτα στο Ενετικό Κάστρο της Άσσου για την καλύτερη πανοραμική θέα της περιοχής.

4. Ανάμεσα στα νησιά

Το στενό ανάμεσα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη είναι κλασική περίπτωση ασφαλούς πλεύσης και καθημερινού πήγαινε-έλα ανάμεσα στα δυο νησιά. Έρημες παραλίες, ταβερνάκια, κολπίσκοι και γενικά ήρεμα νερά κάνουν τους σκαφάτους να πηγαίνουν από νησί σε νησί ημερησίως.

5. Σεβασμός στον τόπο

Το γεωπάρκο του Ιονίου της UNESCO Κεφαλονιάς- Ιθάκης είναι το μοναδικό νησιωτικό γεωπάρκο στο Ιόνιο Πέλαγος, με τεράστιο γεωλογικό ενδιαφέρον, που συνδυάζει σπάνιους γεωτόπους, πλούσια βιοποικιλότητα, με χελώνες, φώκιες και απίστευτη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, καθώς και μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά, με σπήλαια, λιμνοσπήλαια, τον Εθνικό Δρυμό Αίνου και πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια.

6. Το Tip που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού

Το Φισκάρδο, σαν ένα από τα ωραιότερα, γραφικότερα λιμανάκια της Μεσογείου. Αν πέσετε επάνω σε καμιά καντάδα των ντόπιων, κρατήστε τη στιγμή. Την όμορφη τρέλα και χαλαρότητα των Κεφαλλονιτών.

Τα «άγρια» άλογα του Αίνου που ζουν στις πλαγιές, μια μικρή αγέλη από άγρια άλογα, ένα σπάνιο θέαμα.

Την παραλία Μύρτος που ψηφίζεται σταθερά ως μία από τις πιο εντυπωσιακές παγκοσμίως, λόγω της απόκρημνης ομορφιάς και των τιρκουάζ νερών. Τις Καταβόθρες Αργοστολίου, ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, με το θαλασσινό νερό να μπαίνει στην περιοχή του Αργοστολίου, να διασχίζει υπόγεια το νησί και να βγαίνει στην άλλη πλευρά, στην περιοχή της Σάμης, στη λίμνη Καραβόμυλου.

Ιθάκη και Άτοκος

1. Η θάλασσα

Οι θάλασσες του Ιονίου κινδυνεύουν μόνο από τον Γραιγολεβάντε, νοτιοανατολικό άνεμο, σχετικά σπάνιο αλλά δύσκολο.

2. Στάσεις

Η μοναδική Άτοκος. Είναι μια βραχώδης, με άγρια ομορφιά και παρθένα βλάστηση νησίδα, με μία μεγάλη, δημοφιλή για σκάφη παραλία, με άμμο και βότσαλα, ενώ τρεις άλλες μικρότερες περιμένουν να τις ανακαλύψεις, όλες με κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά.

Οι κομμένοι ολόλευκοι βράχοι της, λες και είναι τούρτα αμυγδάλου, σου κόβουν την ανάσα, ενώ στη σμίξη τους με το υγρό στοιχείο «φτιάχνουν» κάτασπρες, αστραφτερές παραλίες (χρειάζονται γυαλιά ηλίου για να αντέξεις το κατάλευκο) και κρυστάλλινα νερά με ένα μοναδικό χρώμα, της ακουαμαρίνας ή του μπλε τοπάζ ή του τιρκουάζ, δύσκολο να τα περιγράψεις.

Αν βρεθεί κανείς στην περιοχή με σκάφος, είναι ένα από αυτά που πρέπει να ζήσει μια φορά στη ζωή του. Παραλίες που μοιάζουν με πισίνες και ό,τι να πεις είναι λίγο!