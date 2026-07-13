Κεφαλονιά-Ιθάκη-Άτοκος: Η πιο αυθεντική θαλάσσια διαδρομή του Ιονίου

Ταξιδιωτικές σημειώσεις για τρεις προορισμούς προς εξερεύνηση στο Ιόνιο.
Το κεντρικό Ιόνιο και η μαγεία του βρίσκονται γύρω από την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και την μικρούλα, αλλά συγκλονιστική Άτοκο για τους φουσκωτούς των θαλασσών.
Kεφαλονιά
1. Η θάλασσα
Ιδανικά, ξεκινά ο απόπλους από τον Αστακό, έξω από το Μεσολόγγι, από την Πάλαιρο και από τη Λευκάδα, μια που φτάνεις στο νησί μέσω γέφυρας. Σε συντροφεύουν οι ήρεμες θάλασσες του Ιονίου, με πρώτο σταθμό το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Η Κεφαλονιά σηκώνει καλοκαιρινό σαφάρι για επισκέψεις σε οινοποιεία, πεζοπορίες στον Εθνικό Δρυμό του ελατόσκεπου Αίνου, εξορμήσεις με canoe kayak κ.λπ.
2. Στάσεις
Ανάλογα την εκκίνηση, στάσεις στις Εχινάδες αν έρχεσαι από Αστακό. Ένας επίγειος παράδεισος, με τη Δρακονέρα, το μεγαλύτερο νησί με έντονη βλάστηση και το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα.
Το Προβάτι, το Καρλονήσι, τη Σοφιά, τον Καλόγηρο και τον Φίλιππο, όλα μοναδικής ομορφιάς, άγριας φύσης, έρημα ησυχαστήρια, συγκλονιστικοί προορισμοί μικρών σκαφών και ιδιαίτερα φουσκωτών, καταφύγια για τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus, τις θαλάσσιες χελώνες Καρέτα καρέτα και δελφίνια, σπάνια πουλιά όπως ο θαλασσοκόρακας και προστατευόμενα από το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου, οπότε απαιτείται η μέγιστη προσοχή σε οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης.
3. Κολύμπι
Δυτική & Βορειοδυτική Κεφαλονιά
Φτέρη: Μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του νησιού, με λευκά βότσαλα και καταγάλανα νερά. Δίπλα της, το Αμίδι, εξίσου παρθένα και προσβάσιμη αποκλειστικά από τη θάλασσα, περιτριγυρισμένη από κάθετους βράχους.
Παραλία Φτέρη/Photo: Arctic Owl
Πλατιά Άμμος, προσβάσιμη με περίπου 400 σκαλιά, κατεστραμμένα από σεισμό, οπότε μόνο το σκάφος απολαμβάνει αυτό το άγριο και επιβλητικό τοπίο. Μετά την γνωστή παραλία του Αθέρα υπάρχει ένας μικροσκοπικός κόλπος, ιδανικός για αγκυροβόλιο μακριά από τον κόσμο.
Από την Ανατολική πλευρά προς την Αγία Ευφημία, μοναδική παραλιακή διαδρομή με φουσκωτό που συνδυάζει γραφικούς οικισμούς με άγρια φυσική ομορφιά. Θα βρεις για βουτιές και ημερήσια απόδραση τις:
Κουτσουπιά: Οι περισσότεροι σκαφάτοι την γνωρίζουν, είναι όμως πραγματικά εντυπωσιακή, με πυκνή βλάστηση που φτάνει μέχρι το κύμα, λευκά βότσαλα και κρυστάλλινα νερά.
Η Piglet Bay ή Καλό Λιμάνι, με βράχια, πράσινο μέχρι την θάλασσα, βότσαλο στην παραλία, όπως σχεδόν οι περισσότερες παραλίες του νησιού, και τιρκουάζ νερά.
Χοργοτά, με παρόμοια χαρακτηριστικά, όμως εδώ γυρίστηκε η ταινία «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλλι» με τον Νίκολας Κέιτζ και την Πενέλοπε Κρουζ, με βότσαλα, καταπράσινη και κρυστάλλινα νερά.
Νοτιότερα η Ευρετή, ένας απομονωμένος κόλπος, με βότσαλα και γαλαζοπράσινα νερά, κοντά στο νησάκι Δασκαλιό ή Αστερίς, που σε ένα σημείο έχει μια σιδεριά για δέσιμο, αν και τελευταία έχει επισκευαστεί ο ελλιμενισμός και έχει κάποια σκάφη.
Παραλία Ξι: Μοναδική για την ψιλή, κόκκινη άμμο της και τον άργιλο, προσφέροντας μια φυσική εμπειρία spa με λασπόλουτρα.
Αν συνεχίσετε νοτιότερα, αξίζουν μια γκαζιά τα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης, στο πρώτο μπαίνεις με το φουσκωτό.
Σπήλαιο Μελισσάνης/Photo: Arctic Owl
Συνεχίζοντας, μπαίνουμε στην πορεία για τον γύρο του νησιού, μια όμορφη, απολαυστική διαδρομή που την κάνεις άνετα αν ο καιρός είναι καλός, ιδιαίτερα χωρίς Λεβάντε, ο οποίος φρεσκάρει συνήθως μετά τις μεσημεριανές ώρες.
Αν όμως πάμε βόρεια του Φισκάρδο, καιρού επιτρέποντος, αν και το Ιόνιο δεν ταλαιπωρείται από τα μελτέμια, θα συναντήσουμε τις Αλατιές και την Αγία Ιερουσαλήμ, μικρούς κολπίσκους, αγκαλιές ανάμεσα σε βράχια. Στην ουσία όποιος προλάβει, διότι έτσι και έδεσες στα βράχια δεν είναι εύκολο να έλθει άλλος.
Η διαδρομή προς τη χερσόνησο της Άσου προσφέρει θέα σε απόκρημνους κόλπους που είναι προσβάσιμοι μόνο με σκάφος και εδώ θέλει εξερεύνηση που είναι μοναδική.
Εδώ, κοντά στον Άσσο, η Μπλε Σπηλιά με έντονο γαλάζιο χρώμα, αλλά και το λιμανάκι του χωριού, με πολύχρωμα σπίτια, λουλουδιασμένα μπαλκόνια, παραδοσιακές ταβέρνες και καφέ στην «Πλατεία των Παρισίων», και βόλτα στο Ενετικό Κάστρο της Άσσου για την καλύτερη πανοραμική θέα της περιοχής.
4. Ανάμεσα στα νησιά
Το στενό ανάμεσα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη είναι κλασική περίπτωση ασφαλούς πλεύσης και καθημερινού πήγαινε-έλα ανάμεσα στα δυο νησιά. Έρημες παραλίες, ταβερνάκια, κολπίσκοι και γενικά ήρεμα νερά κάνουν τους σκαφάτους να πηγαίνουν από νησί σε νησί ημερησίως.
5. Σεβασμός στον τόπο
Το γεωπάρκο του Ιονίου της UNESCO Κεφαλονιάς- Ιθάκης είναι το μοναδικό νησιωτικό γεωπάρκο στο Ιόνιο Πέλαγος, με τεράστιο γεωλογικό ενδιαφέρον, που συνδυάζει σπάνιους γεωτόπους, πλούσια βιοποικιλότητα, με χελώνες, φώκιες και απίστευτη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, καθώς και μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά, με σπήλαια, λιμνοσπήλαια, τον Εθνικό Δρυμό Αίνου και πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια.
6. Το Tip που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού
Το Φισκάρδο, σαν ένα από τα ωραιότερα, γραφικότερα λιμανάκια της Μεσογείου. Αν πέσετε επάνω σε καμιά καντάδα των ντόπιων, κρατήστε τη στιγμή. Την όμορφη τρέλα και χαλαρότητα των Κεφαλλονιτών.
Τα «άγρια» άλογα του Αίνου που ζουν στις πλαγιές, μια μικρή αγέλη από άγρια άλογα, ένα σπάνιο θέαμα.
Την παραλία Μύρτος που ψηφίζεται σταθερά ως μία από τις πιο εντυπωσιακές παγκοσμίως, λόγω της απόκρημνης ομορφιάς και των τιρκουάζ νερών. Τις Καταβόθρες Αργοστολίου, ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, με το θαλασσινό νερό να μπαίνει στην περιοχή του Αργοστολίου, να διασχίζει υπόγεια το νησί και να βγαίνει στην άλλη πλευρά, στην περιοχή της Σάμης, στη λίμνη Καραβόμυλου.
Ιθάκη και Άτοκος
1. Η θάλασσα
Οι θάλασσες του Ιονίου κινδυνεύουν μόνο από τον Γραιγολεβάντε, νοτιοανατολικό άνεμο, σχετικά σπάνιο αλλά δύσκολο.
2. Στάσεις
Η μοναδική Άτοκος. Είναι μια βραχώδης, με άγρια ομορφιά και παρθένα βλάστηση νησίδα, με μία μεγάλη, δημοφιλή για σκάφη παραλία, με άμμο και βότσαλα, ενώ τρεις άλλες μικρότερες περιμένουν να τις ανακαλύψεις, όλες με κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά.
Οι κομμένοι ολόλευκοι βράχοι της, λες και είναι τούρτα αμυγδάλου, σου κόβουν την ανάσα, ενώ στη σμίξη τους με το υγρό στοιχείο «φτιάχνουν» κάτασπρες, αστραφτερές παραλίες (χρειάζονται γυαλιά ηλίου για να αντέξεις το κατάλευκο) και κρυστάλλινα νερά με ένα μοναδικό χρώμα, της ακουαμαρίνας ή του μπλε τοπάζ ή του τιρκουάζ, δύσκολο να τα περιγράψεις.
Αν βρεθεί κανείς στην περιοχή με σκάφος, είναι ένα από αυτά που πρέπει να ζήσει μια φορά στη ζωή του. Παραλίες που μοιάζουν με πισίνες και ό,τι να πεις είναι λίγο!
Η Άτοκος/Photo: Arctic Owl
3. Κολύμπι
Γιδάκι: Θεωρείται η κορυφαία παραλία του νησιού. Είναι απομονωμένη, με λευκό βότσαλο και η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος από το Βαθύ ή μέσω ενός δύσκολου μονοπατιού από τον Σκίνο. Παρ’ όλα αυτά είναι γεμάτη σκάφη, έχει beach bar, ήρεμο, και πιάνει και το καΐκι από το Βαθύ. Αξίζει να την δείτε ή να μείνετε πολύ πρωί ή απόγευμα.
Άμμος της Μαρίας, πανέμορφος κολπίσκος στη νότια Ιθάκη, με δύο παραλίες, με τα μεγάλα άσπρα βότσαλα και καταπράσινη φύση γύρω, που κάνει τα νερά του μικρού κόλπου να μοιάζουν σμαραγδένια.
Αμμούδι, κοντά στο Βαθύ, μικρή, απομονωμένη παραλία, κρυμμένη σε μια πτυχή της ανατολικής ακτής, με λευκά βότσαλα και καταπράσινα νερά, μαζί και το Βαθύ Αμμούδι, λίγο πιο βαθιά από το πρώτο.
Αφάλες, ένας μεγάλος κόλπος στον βορρά, που κρύβει πολλές μικρές, απομονωμένες παραλίες με βότσαλο στο βάθος του, όπως η Πλατιά Άμμος. Κάπου θα αγκυροβολήσετε, αλλά δεν είναι και πολύ προστατευμένος κόλπος.
Τέλος, φυσικά οι Φρίκες και τα Κιόνια, πανέμορφα μικρά λιμανάκια με ταβερνάκια και προβλήτες, για ρομαντικά ηλιοβασιλέματα.
4. Ανάμεσα στα νησιά
Η μεριά της Ιθάκης που βρίσκεται προς την Κεφαλονιά είναι η πιο άγρια και απότομη του νησιού. Η εξερεύνησή της είναι εμπειρία. Μετά τον Αετό, θα βρείτε απάνεμους κόλπους, όπως το Κακό Λαγκάδι και το Άντρι, με άγρια βράχια και μικρές βοτσαλωτές αγκαλιές.
Το Βαθύ της Ιθάκης/Photo: Arctic Owl
5. Σεβασμός στον τόπο
Από μόνος του ο τόπος, με την καθαριότητά του, την αυθεντικότητα και την τακτοποίηση, τα καταγάλανα, αστραφτερά νερά, σε προκαλεί να είσαι προσεκτικός και σωστός. Στους πλόες σου είναι το πιθανότερο να συναντήσεις τις μοναδικές χελώνες της περιοχής (εύκολα στους νότιους κολπίσκους και ανοιχτά προς Ιταλία). Για αυτό θέλει προσοχή στο οδήγημα, έμπειρα και αεικίνητα μάτια, γιατί οι ταχύτητες των φουσκωτών δεν σου δίνουν πολλά περιθώρια, όταν δεις τη μικρή καμπύλη από το κέλυφός τους, να σταματήσεις. Μερικές φορές μοιάζουν με βραχάκια στο μέσον του πουθενά. Την προσοχή μας λοιπόν σε αυτά τα ζωάκια, που πραγματικά είναι φιλικά στον άνθρωπο.
6. Το Tip που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού
Να μπείτε στο mood του Οδυσσέα και, με το «Οδύσσειον», να δείτε τα μοναδικά Μενίρ της Ανωγής, να επισκεφτείτε το Σπήλαιο του Λοϊζου, που έχει πρόσβαση με σκάφος, να δέσετε στο νησάκι Λαζαρέτο για χάζι όλου του λιμανιού κεντρικά.
ΠΗΓΗ travel.gr
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