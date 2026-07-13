Πλωτή καντίνα κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια

Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονήσια προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου 11/7, κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια.