Πάτρα: Νέα πεζοδρόμια στην οδό Αχιλλέως, αλλά μένει εκτός ένα κρίσιμο τμήμα – Ερωτήματα από κατοίκους

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής και ανακατασκευής πεζοδρομίων στο Αρκτικό Διαμέρισμα της Πάτρας και στη Δημοτική Ενότητα Ρίου, με τις παρεμβάσεις στην οδό Αχιλλέως να αλλάζουν σημαντικά την εικόνα ενός δρόμου που επί χρόνια παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές για τους πεζούς.

Ιδιαίτερα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη θάλασσα, μεγάλο τμήμα της οδού δεν διέθετε πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα η κίνηση των πεζών προς τις παραλίες των Δαφνών και του Καστελλόκαμπου να γίνεται με δυσκολία και αυξημένο κίνδυνο, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κυκλοφορία στην Αχιλλέως είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Το έργο, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή νέων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, την αποκατάσταση φθαρμένων υποδομών, τη συντήρηση υφιστάμενων δικτύων, καθώς και μικρές τεχνικές παρεμβάσεις, όπως τοιχεία αντιστήριξης και τοπικές ασφαλτοστρώσεις. Στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η βελτίωση της προσβασιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές γύρω από σχολεία, κοινόχρηστους χώρους και δρόμους όπου μέχρι σήμερα απουσίαζαν πεζοδρόμια.

Ωστόσο, ενώ οι εργασίες στην οδό Αχιλλέως φαίνεται να βρίσκονται στην τελική τους φάση, καθώς απομένουν μόνο ορισμένες τοποθετήσεις πλακών, ένα σημείο του έργου προκαλεί ερωτήματα.

Συγκεκριμένα, στο τμήμα της οδού μεταξύ των οδών Νεοπτολέμου και Νηρέως δεν κατασκευάστηκε καθόλου πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να παραμένει ένα «κενό» στη συνέχεια της διαδρομής για τους πεζούς.