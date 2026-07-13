Κ. Καρπέτας: Με τον Αλέξη Τσίπρα, σε έναν νέο τόπο συνάντησης των προοδευτικών πολιτών

Ο Κώστας Καρπέτας, Δικηγόρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, δήλωσε τα εξής για τη συμμετοχή του στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ),:

«Η συμμετοχή μου στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής πολιτικής διαδρομής που υπηρετεί την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Από τις Περιφερειακές εκλογές το 2023 κατέβαλα μια ειλικρινή και επίμονη προσπάθεια να ενώσουμε δυνάμεις από ολόκληρο το προοδευτικό φάσμα. Πίστεψα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι η κοινωνία απαιτεί συνεργασίες, συνθέσεις και υπερβάσεις απέναντι στις πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες και απομακρύνουν τους πολίτες από τη δημόσια ζωή.

Δυστυχώς, εκείνη η προσπάθειά μας αποδυναμώθηκε από μικροκομματικές λογικές, προσωπικές στρατηγικές και αντιλήψεις που προέταξαν την κομματική περιχαράκωση αντί της ευρύτερης προοδευτικής συσπείρωσης.

Παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψα ποτέ την πεποίθηση ότι ο προοδευτικός χώρος οφείλει να βρει κοινό βηματισμό.

Σήμερα, μέσα από τη συμμετοχή μου στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ και ανταποκρινόμενος στην τιμητική πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζω να υπηρετώ ακριβώς αυτόν τον στόχο: τη συγκρότηση ενός μεγάλου δημοκρατικού, προοδευτικού και πατριωτικού ρεύματος που θα εκφράσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των προοδευτικών πολιτών, της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της οικολογίας, ώστε να προκύψει η κυβέρνηση μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε μια εποχή που οι συλλογικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης ανατρέπονται και εγκαταλείπονται συνειδητά, δεν μπορεί να μένουμε απλοί σχολιαστές της παρακμής.

Βασικά δικαιώματα αμφισβητούνται και κατευθυνόμαστε σε αδιέξοδα, ενώ οι ζωντανές δυνάμεις της εργασίας, της μόρφωσης και του πολιτισμού εξωθούνται μεθοδικά στη γωνία.. Παραμένω πιστός στις αξίες που με διαμόρφωσαν πολιτικά, πιστεύοντας ότι η εποχή απαιτεί γενναίες πρωτοβουλίες, ενότητα και συλλογική δράση.»