ΣΥΡΙΖΑ: Αποχωρούν πάνω από 14 βουλευτές - Ανάμεσά τους και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Μέχρι την Τρίτη ή την Τετάρτη που θα συνεδριάσει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν ή να παραιτηθούν περισσότεροι από δεκατέσσερεις βουλευτές, καθώς έχουν αποφασίσει να μην πάρουν μέρος στη συνεδρίαση που θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής ομάδας.

Μίλτος Ζαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Κώστας Μπάρκας, Μαρίνα Κοντοτόλη, Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου είναι έτοιμοι να ανοίξουν την πόρτα εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι πολύ κοντά στην παραίτηση είναι και ο Σωκράτης Φάμελλος.

Τα στελέχη αυτά θα αποχωρήσουν εφόσον στη σημερινή Πολιτική Γραμματεία -στην οποία δεν θα παραστούν όσοι συμπορεύθηκαν με τον Σωκράτη Φάμελλο- επικυρωθούν οι θέσεις της σύσκεψης που έγινε το Σαββάτο και η οποία πήρε τη μορφή συνεδρίασης της ΚΕ - αφού όσοι ήταν εκεί έλεγαν ότι υπήρχε απαρτία. Σύμφωνα με το ψήφισμα που έβγαλαν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές και δεν θα στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όπως είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου, ενώ θα επιστρέψει στην ΚΟ ο Παύλος Πολάκης.

Να επισημάνουμε ότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής μόνο ο πρόεδρος του κόμματος μπορεί να ζητήσει από το πρόεδρο της Βουλής την επιστροφή βουλευτή στον ΣΥΡΙΖΑ. Με δεδομένο ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έκανε καμία τέτοια κίνηση πριν παραιτηθεί, όλα δείχνουν ότι ο Παύλος Πολάκης θα πρέπει να περιμένει την εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ για να διεκδικήσει την επιστροφή του. Όλες οι άλλες ερμηνείες οι οποίες δίνονται και οι οποίες λένε ότι από τη στιγμή που έχει αποχωρήσει ο Σωκράτης Φάμελλος από το κόμμα μπορεί να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης δεν ισχύουν.

πηγη parapolitika