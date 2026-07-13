Μια συνταγή σκέτη κόλαση
Καλοκαίρι χωρίς παγωτό γίνεται; Spoiler alert: δεν γίνεται. Και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου το ξέρει πολύ καλά αυτό, για αυτό και αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή που θα μας λύσει τα χέρια.
Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για τούρτα παγωτό πραλίνα – μπισκότο.
Μια συνταγή με λίγα υλικά, εύκολη, γρήγορη και απολαυστική.
Τα υλικά
800 γρ κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά (κρύα)
500 γρ πραλίνα φουντουκιού
1 συσκ. μπισκότα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος
λιωμένη σοκολάτα για γαρνιτούρα
Η διαδικασία
- Στον κάδο του μίξερ βάζουμε την κρέμα γάλακτος και την πραλίνα φουντουκιού και χτυπάμε καλά, μέχρι να αφρατέψει.
- Τυλίγουμε μια φόρμα με μεμβράνη (για να μπορούμε στο τέλος να βγάλουμε εύκολα το παγωτό) και τη βάζουμε για λίγη ώρα στην κατάψυξη.
- Μετά ρίχνουμε στη φόρμα το μείγμα της κρέμας γάλακτος και της πραλίνας, ενώ βάζουμε στο ενδιάμεσο και τα μπισκότα.
- Βάζουμε τη φόρμα στην κατάψυξη για περίπου τέσσερις ώρες, μέχρι να παγώσει.
- Όταν βγάλουμε το παγωτό από την κατάψυξη μπορούμε να γαρνίρουμε με λιωμένη σοκολάτα και μπισκότα. Η συνταγή είναι έτοιμη.
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