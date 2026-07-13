Καλοκαίρι χωρίς παγωτό γίνεται; Spoiler alert: δεν γίνεται. Και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου το ξέρει πολύ καλά αυτό, για αυτό και αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή που θα μας λύσει τα χέρια.

Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για τούρτα παγωτό πραλίνα – μπισκότο.

Μια συνταγή με λίγα υλικά, εύκολη, γρήγορη και απολαυστική.

Τα υλικά

800 γρ κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά (κρύα)

500 γρ πραλίνα φουντουκιού

1 συσκ. μπισκότα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος

λιωμένη σοκολάτα για γαρνιτούρα

Η διαδικασία