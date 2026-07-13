Πάτρα: Σύνδεση με την «επιδρομή» Ηλείων σε μαγαζιά «βλέπουν» οι αρχές για την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στην Ομόνοια

Με ιδιαίτερη προσοχή ερευνούν οι αρχές της Πάτρας την φωτιά που ξέσπασε σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ηλείας, στην περιοχή της πλατείας Ομονοίας, χθες τα ξημερώματα

Με ιδιαίτερη προσοχή ερευνούν οι αρχές της Πάτρας την φωτιά που ξέσπασε σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ηλείας, στην περιοχή της πλατείας Ομονοίας, χθες τα ξημερώματα.

Τα πρώτα ευρήματα των ερευνών δείχνουν ότι η πυρκαγιά είναι αποτέλεσμα εμπρησμού σε συγκεκριμένη μηχανή που ήταν σταθμευμένη στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές τόσο σε διπλανά αυτοκίνητα, όσο και στην πρόσοψη του κτιρίου. Μαρτυρίες των ενοίκων έκαναν λόγο για σκηνές τρόμου, ενώ ανέφεραν ότι πριν την πυρκαγιά ακούστε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, που προσομοίαζε με έκρηξη. Μάλιστα, η φωτιά έλαβε επικίνδυνες διαστάσεις, ωστόσο κατασβήστηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, άνδρες της οποίας προχώρησαν και στον απεγκλωβισμό τουλάχιστον τριών ατόμων, δύο ηλικιωμένων και ενός ασθενούς, οι οποίοι δέχθηκαν την παροχή πρώτων βοηθειών από διασώστες του ΕΚΑΒ και κλήθηκαν στο συμβάν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» και των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», στόχος της επίθεσης ήταν η μοτοσικλέτα ενοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος φαίνεται πως ανήκει στην ομάδα των ατόμων από την Ηλεία, που στα μέσα Ιουνίου πραγματοποίησαν επιδρομή σε τέσσερα νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου. Μια υπόθεση που παραμένει ανοικτή προανακριτικά, αφού οι διωκτικές αρχές της Πάτρας δεν έχουν εξακριβώσει ακόμα την ποινική εμπλοκή αυτού του ατόμου, όπως και των υπολοίπων που βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών, κατά τη διάρκεια των οποίων μέχρι στιγμής έχει προκύψει από καταθέσεις θυμάτων και την αξιοποίηση υλικού, η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα ανδρών. Όσον αφορά το φερόμενο ως στόχο της εμπρηστικής επίθεσης, πρόκειται για άνδρα ο οποίος είχε συλληφθεί, μαζί με ακόμα τέσσερα άτομα, στην αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών σε Ηλεία και Αχαΐα την Πέμπτη 9 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά.