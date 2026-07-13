Οι 400 γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα- Οι Αχαιοί που συμμετέχουν στο εθνικό συμβούλιο της ΕΛΑΣ

Τους ανθρώπους με τους οποίους θα συμπορευθεί ο Αλέξης Τσίπρας στον δρόμο για τις κάλπες παρουσιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Πρόκειται για τα 400+1 στελέχη που απαρτίζουν το εθνικό συμβούλιο της ΕΛΑΣ και τα οποία έχουν διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές διαδρομές.

Στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Υγείας, της Παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και στους χώρους ευθύνης τους. Άνθρωποι που γνωρίζουν τα προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητες της χώρας. Καλούνται να μεταφέρουν την εμπειρία τους στη διαμόρφωση πολιτικών λύσεων με κοινωνικό πρόσημο. Σε αυτή την πολιτική προσπάθεια, η συμμετοχή της νέας γενιάς αποτελεί κεντρικό στοιχείο. Φοιτητές, νέοι επιστήμονες και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας συμμετέχουν ενεργά σε ένα εγχείρημα που επιδιώκει να ενώσει την εμπειρία με τις νέες ιδέες, τις ανάγκες του σήμερα με τις προσδοκίες του αύριο.

Αυτά είναι τα 401 στελέχη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ

Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σημειώνουν ότι «η ΕΛ.ΑΣ. επιδιώκει να χτίσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Μια σχέση που βασίζεται στη συμμετοχή, στις ανοιχτές διαδικασίες και στη συλλογική προσπάθεια για μια χώρα με περισσότερη δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και προοπτική. Γιατί η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να είναι υπόθεση λίγων. Χρειάζεται τη συμμετοχή των πολλών». Ειδικότερα, το Εθνικό συμβούλιο είναι:

1 Τσίπρας Αλέξης, Πρόεδρος

2 Aγγελή Παναγιώτα Ιατρός, Διευθύντρια ΕΣΥ Φιλιατών, Περιφερειακή Σύμβουλος Θεσπρωτίας

3 Aρβανίτης Γιώργος, Κινηματογραφιστής και μοντέρ, Δ/ντής Φωτογραφίας, μόνιμος συνεργάτης του Θ. Αγγελόπουλου.

4 Αγγελάκη Νεκταρία – Ελευθερία, Δικηγόρος, Εργατολόγος-Δημοσιολόγος. Αναπλ. Τομεάρχης Εργασίας ΕΛ.Α.Σ.

5 Αγγελιδάκη Ανδριανή, Δημοσιογράφος / Παρουσιάστρια

6 Αγριμάκης Νικόλαος, Δημόσιος Υπάλληλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου

7 Αθανασιάδης Χάρης, Καθηγητής Παν/μίου Ιστορικός Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό “Δημόσια Ιστορία” του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

8 Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός

9 Αιβαλής Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επικεφαλής Δημ. Παράταξης Δήμου Πατρών,

10 Ακριτίδης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας ΤΥΠΩΤΗΣ

11 Ακριτίδης Δημήτρης, Συνταξιούχος ΟΤΑ, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ

12 Αλεξάκος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Αναλυτής

13 Αλεξίου Σωτήρης, Μηχανολόγος / Μηχανικός

14 Αλεξίου Γιάννης, Εκπαιδευτικός Μαθηματικός, Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

15 Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2014 και 2018 – 2022).

16 Αμπατζάς Κώστας, Δικηγόρος

17 Ανδρειομενου (Συκουτρή) Ντίνα, Συνταξιούχος, Λουκουμοποιός, Ερευνήτρια ΕΑΠ

18 Ανδρικόπουλος Άρης, Επίτιμος Αρχηγός ΕΛ.Α.Σ.

19 Ανέστης Νικόλαος, Δικηγόρος

20 Αντωνίου Πένυ, Πολιτικός Μηχανικός, με εξειδίκευση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τον στρατηγικό σχεδιασμό πόλεων, την κλιματική ουδετερότητα και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, ενώ είναι πιστοποιημένη σε θέματα ESG και Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (EU Climate Pact Ambassador). Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΕΛ.Α.Σ.

21 Αντωνοπούλου Μαριζέτα. Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ, Οικονομική Πολιτική με ειδίκευση στη “Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία”. Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής/Παιδί 7 Οικογένεια της ΕΛ.Α.Σ.

22 Αποστολίδου Κλεονίκη, Οικονομολόγος, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας ΕΣΠΑ, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

23 Αποστόλου Στυλιανός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Δημ .Σύμβουλος Δήμου Ζωγράφου

24 Αργυρόπουλος Κυριάκος, Δημοσιογράφος

25 Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Kαλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο

26 Αρτέμης Μιχάλης, Δικηγόρος / Δημοσιολόγος

27 Αρχοντής Βασίλης, Οικονομολόγος, Ασφαλιστικός Σύμβουλος

28 Αυγερινός Εμμανουήλ, Καθηγητής Παν/μίου, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

29 Αυφαντη Ματούλα, Συνταξιούχος Πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ”

30 Βάθης Ιωάννης, Ιερέας

31 Βαϊοπουλος Γιώργος, Κτηνοτρόφος, Πρ. Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτ. Θεσ/νίκης

32 Βαϊτσόπουλος Γιώργος, Φοιτητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

33 Βακόνδιος Εμμανουήλ, Δρ. Τμήματος Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης

34 Βαρδαρός Σταμάτης, Πολιτικός Επιστήμονας, Πρώην ΓΓ Υπουργείου Υγείας (2015-2019)

35 Βασιλειάδης Γεώργιος, Δημόσιος Υπάλληλος, Φυσικός

36 Βασιλειάδης Γιώργος, Δικηγόρος, πρ. Υφυπουργός Αθλητισμού (2016-2019), Δ/ντής Πολιτικού Γραφείου Α.Τσίπρα

37 Βασίλη Ισιδώρα, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος ΙΝΑΤ

38 Βατάλης Σωκράτης, Πολιτικός Μηχανικός, Εκλεγμένο Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

39 Βαφέας Νίκος, Πανεπιστημιακός, Κοινωνιολόγος, Καθηγητής Ιστορικής και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

40 Βλαστός Γιώργος, Βιοφυσικός

41 Βογιατζογλου Ιορδάνης, Μηχανολόγος, Αντιδήμαρχος Πεύκης – Λυκόβρυσης

42 Βόγλης Πολυμέρης, Καθηγητής ΑΕΙ Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας/ Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΝΑΤ

43 Βοσκόπουλος Χρήστος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρώην Δήμαρχος Καισαριανής

44 Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης, Πεζογράφος και κριτικός λογοτεχνίας

45 Βρεττός Χρήστος, Μηχανικός σε ΑΠΕ, εργαζόμενος στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής δημοκρατίας με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής συνηγορίας.

46 Γαβριηλίδης Μάνος, Γεωπόνος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ Δ.Ε.

47 Γαβρόγλου Κώστας, Ομότιμος Καθ. Ιστορίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ, πρ. Υπουργός Παιδείας (2016-2019), Συντονιστής Τομεαρχών ΕΛ.Α.Σ.

48 Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός

49 Γεννιδούνιας Κώστας, Ιδιωτ. Υπάλληλος, πρ. Πρόεδρος Μηχανοδηγών, μέλος ΔΣ ΓΣΕΕ

50 Γεωργακοπούλου Χαρούλα, Πολιτικός Μηχανικός

51 Γεωργακούλιας Νίκος, Ιατρός Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής ΓΝΑ Γεννηματάς

52 Γεωργαντάς Ηλίας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Παν/μιο Κρήτης, Πρόεδρος του Τμήματος, πρ. ΓΓ Γραμματέας Υπ. Παιδείας (2018-2019)

53 Γεωργιάδης Γρηγόρης, Επιχειρηματίας, Επιχειρήσεις Γεωργικών προϊόντων

54 Γεωργίου Γιάννης, Πτυχιούχος Χρηματοοικονομικών, Υπεύθυνος Εξαγωγών

55 Γεωργούντζος Δημήτρης, Δικηγόρος

56 Γιαλάφος Ηλίας, Ιατρός, Καρδιολόγος MD, PHD.

57 Γιαννακίδης Στάθης, Οικονομολόγος, Πρώην Υφυπουργός Οικονομίας (2018-2019) και πρ. Βουλευτής Ξάνθης , Υπεύθυνος παραρτήματος, ΑΜΘ Ινστιτούτο ΈΝΑ

58 Γιαννακοπούλου Δανάη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με εξειδίκευση στην Τραυματοθεραπεία.

59 Γιαννόπουλος Γιώργος, Ιατρός Ρευματολόγος ΕΣΥ, Πρ. ΓΓ Υπουργείου Υγείας

60 Γιωτάκη Φανή, Δικηγόρος. Αναπλ. Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

61 Γκαβανίδου Χρυσή, Δημόσιος Υπάλληλος

62 Γκανής Βαϊος, Αγρότης, Οινοπαραγωγός, Συνδικαλιστής

63 Γκαραντσίνη Τζιαν Αντρεα, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Εμπειρογνώμονας ΕΕ

64 Γκασούκα Δήμητρα, Συνταξιούχος, Κοινωνική Λειτουργός , άτομο με αναπηρία, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Χαλανδρίου

65 Γκασούκα Μαρία, Κοινωνική Λαογράφος, Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

66 Γκατζάρας Χρήστος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Οικονομολόγος

67 Γκούμας Πέτρος, Φοιτητής Οικονομικής & Περιφερειακή Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

68 Γκούνας Αθανάσιος, Οικονομολόγος, Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

69 Γράψας Γιάννης, Καθ. Φυσικής Αγωγής, Δρ. Φυσικής Αγωγής Προπονητής Μπάσκετ

70 Γρηγοριάδης Θέμης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μέλος ΔΣ ΕΚΑ

71 Δαμιανός Πέτρος, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Μαθηματικός, ΜΔΕ στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Διευθυντής επι σειρά ετών του Γυμνασίου και Λυκείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ)

72 Δανέλλης Σπύρος, Αρχιτέκτονας, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφέρειας Κρήτης

73 Δελληγιάννης Αλέξανδρος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Ποιότητας Υγείας Ασφάλειας ΕΛΠΕ

74 Δελληγιάννης Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος / Μηχανικός

75 Δημητριάδης Λεωνίδας, Ασφαλιστικός πράκτορας

76 Δημητριάδης Βασίλης, Δικηγόρος

77 Δημητρίου Δημήτριος, Καθηγητής ΔΕΠ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης. Αναπλ. Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών ΕΛΑΣ

78 Δημητρίου Γιάννης, Επαγγελματίας εστίασης

79 Δημητρίου Χρήστος, Εκπαιδευτικός

80 Δήμτσας Κωστής, Δημοσιογράφος, Δ/ντής Φιλανθρωπικού Οργανισμού “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

81 Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, Δ/ντής κατάρτισης ΚΒΔΜ, πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης

82 Διαμαντοπούλου Τζένη, Πρώην Διοικήτρια Α’ ΥΠΕ (2015-2019), ΜΒΑ με εξειδίκευση Οικονομικά της Υγείας

83 Δόντσης Νίκος, Αντιδήμαρχος Πέλλας, Τραπεζικός Υπάλληλος

84 Δρακόπουλος Γιάννης, Ηθοποιός

85 Δραμουντάνης Βασίλης, Μουσικός Παραγωγός, Δ/ντης Παραγωγής, Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ & Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

86 Δρίτσας Σπύρος, Γιατρός Χειρουργός, Phd, Τομεάρχης Υγείας ΕΛ.Α.Σ.

87 Δριτσέλη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος, Πρώην Βουλευτής Τρικάλων (2015-2019)

88 Δρόσος Γιώργος, Ιατρός, πρ. Δ/ντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης

89 Δρόσος Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

90 Ελευθεριάδης Αντώνης , Τραπεζικός Υπάλληλος, Διευθυντής Καταστήματος Εθνικής Τράπεζας, μέλος ΔΣ OΣΕΘ 2017-2019.

91 Εξάρχου Στέλλα, Δικηγόρος

92 Ευθυμίου Μαρία Χριστίνα, Δασκάλα

93 Ζαννιάς Αναστάσης, Πολιτικός Μηχανικός, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής. Τομεάρχης Αθλητισμού ΕΛ.Α.Σ.

94 Ζαρουτιάδης Λάμπης, Σκηνοθέτης

95 Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής ΕΜΠ, Ζωγράφος

96 Ζάχαρης Βαγγέλης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

97 Ζογλοπίτης Φώτης, Τοπογράφος Μηχανικός, Ανάπτυξη και αδειοδότηση έργων ΑΠΕ

98 Ζωγιός Κωνσταντίνος, Ιδ. Υπάλληλος, Πολιτικός Επιστήμονας

99 Ηλιάδης Νικόλαος, Λογιστής, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

100 Θεοδωράκης Γρηγόρης, Μαθηματικός, Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, πρώην ΓΓ Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (2016-2019), Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης ΕΛ.Α.Σ.

101 Θεοδωρακόπουλος Γιάννης, Χημικός Μηχανικός / Επιχειρηματίας

102 Θεολόγου Σταύρος, Νοσηλευτής, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

103 Θεοχάρη Καίτη, Καθηγήτρια Αγγλικών, Στέλεχος Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Τμήματος ατόμων με σπάνιες ασθένειες, Εκπρόσωπος Ασθενών Σπανίων Παθήσεων

104 Ιωακειμίδης Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρώην Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη, Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΛ.Α.Σ.

105 Ιωαννίδης Γιώργος, Οικονομολόγος, Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), αντικείμενο :Ελληνική Οικονομία και Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών

106 Ιωάννου Πολύμνια, Συνταξιούχος Ιατρός

107 Καβαδίας Κώστας, Πρόεδρος Εργαζομένων ΣΕΦ, Τμήμα Μελέτης / Επίβλεψης

108 Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός

109 Καιδατζής Ακρίτας, Συνταγματολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, ΓΓ Κυβέρνησης (2018-2019)

110 Κακαρνιάς Χρήστος, Συνταξιούχος ΟΤΕ, Πρ. Πρόεδρος του Παλλημνιακού Ταμείου Λήμνος

111 Καλαθάκης Παναγιωτης, Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού

112 Καλλούλι Αντζελα, Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γερμανία και Πληροφορικής στην Ελλάδα

113 Καλογήρου Μιχάλης, Δικηγόρος– Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης (2018-2019), Πρόεδρος ΙΝΑΤ

114 Καλογιάννης Απόστολος, Οδοντίατρος, Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, Αναπλ. Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΛΑΣ

115 Καλούδης Ιωάννης, Σμηναγός της Πολιτικής Αεροπορίας Ε.Α., Μηχανικός Αεροσκαφών

116 Καμμά Μαρία, Δήμαρχος Τήλου, Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής

117 Καμπουράκης Γιάννης, Ακαδημαϊκός, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Ροτερνταμ, με ειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη σχέση Δικαίου και Πολιτικής Οικονομίας

118 Κανάκη Ελένη, Εκδότρια, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη

119 Κανούλας Ευαγγελος, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Επιστήμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, Μέλος επιστημονικού Συμβουλίου ΙΝΑΤ

120 Καραβάνα Ιωάννα, Δικηγόρος, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

121 Καραγιάννη Μαριάννα, Ιατρός, Βιοπαθολόγος, Δρ. Ιατρικής Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Επιμελήτρια Α, ΓΝΑ Ευαγγελισμός

122 Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Καθηγήτρια

123 Καραγκούνης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Στέλεχος Επιχειρήσεων

124 Καραμούτσος Χρήστος, Τραπεζικός Υπάλληλος Εθν. Τράπεζας, Γενικό Συμβούλιο ΟΤΟΕ

125 Καραμπίνης Ανδρέας, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, πρ. Πρόεδρος Εθν. Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

126 Καρασαββογλου Τάσος, Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας

127 Καρπέτας Κώστας, Δικηγόρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας

128 Καρπουχτσής Κώστας, Οικονομολόγος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

129 Καρτερός Θανάσης, Δημοσιογράφος

130 Καρυπίδης Θεόδωρος, Δημοσιογράφος, Πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

131 Κασσιανός Παναγιώτης , Εκπαιδευτικός με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Αναπλ.Τομεάρχης Παιδείας ΕΛ.Α.Σ.

132 Κατσάνης Πολύβιος, Γραμ. Υγειονομικών Α’ Βαθμιας Υγείας Δυτ. Ελλάδας

133 Κατσαρδή Βανέσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν/μιο Θεσσαλίας, Αναπλ. Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΕΛ.Α.Σ.

134 Κατσουλίδη Μαρία, Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής

135 Κατσωνόπουλος Θοδωρής , Καθηγητής Δευτεροβάθμιας, αιρετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

136 Καψάλης Νικόλαος, Μελισσοπαραγωγός, Οικοτουρισμός

137 Κεκάτος Διονύσης, Αρχιτέκτονας / Μηχανικός, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης

138 Κετογλίδου Δέσποινα, Τοπογράφος / Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος, Υπάλληλος ΥΠΑ, Πρόεδρος Πανελ. Συλλόγου Αερολιμενικών ΥΠΑ

139 Κίντζιος Σπυρίδων, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ Αναπλ. Τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

140 Κίρκος Παναγιώτης , Δικηγόρος

141 Κλαμπατσέα Ειρήνη, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Χωρικός Σχεδιασμός Δομημένο Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη ΕΜΠ

142 Κλουβάκης Μιχάλης, Γραμματέας φοιτητικού συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

143 Κοζάκη Χαρά, Δικηγόρος

144 Κόκκαλης Πέτρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, πρ. Ευρωβουλευτής

145 Κοκκινοπούλου Φαίη, Ηθοποιός

146 Κολοστούμπης Δημητριος, Ιατρός, Ψυχίατρος

147 Κοντογεώργη Ευγενία Μαρία, Φοιτήτρια Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

148 Κορδής Νεκτάριος, Καθηγητής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης , Μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ

149 Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης – Σεναριογράφος

150 Κοσμάς Χριστόφορος, Αγρότης, Μέλος ΔΣ ΟΑΣΝΑ

151 Κοτζαπηγικογλου Μαρία, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών και Μαθηματικών Queens College, City University of New York (CUNY), Ελληνίδα της διασποράς δεύτερης γενιάς Νέας Υόρκης, Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Δήμου Πεντέλης

152 Κοτσακά Δώρα, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην πολιτική συμπεριφορά και τα πολιτικά κόμματα, διδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

153 Κοτσακάς Κωστής, Φοιτητής Οικονομικής Επιστήμης στο ΟΠΑ

154 Κουντούρη Φανή, Αναπλ. Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης Παντείου. Αναπλ. Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια ΕΛ.Α.Σ.

155 Κουρουμιχάκης Βασίλης, Δημοσιογράφος

156 Κουσούλας Βαγγέλης, Αγρότης

157 Κούστας Τάσος, Φοιτητής Θεατρολογίας στη Πάτρα

158 Κούτα Αννα , Άνεργη – νοικοκυρά με έντονη κοινωνική δραστηριότητα

159 Κουτεντάκης Φραγκίσκος, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Παν/μιο Κρήτης, Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛΑΣ

160 Κουτουλιανού Ευαγγελία, Δασκάλα

161 Κουτσιανάς Νίκος, Επιχειρηματίας, Ιδρυτής Apivita & Symbeeosis

162 Κουτσιώρας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός, πρ. Εθνικός Προπονητής ΣΕΓΑΣ, Καθηγητής

163 Κουφονικολάκου Θεώνη, Δικηγόρος, πρ. Συνήγορος του Παιδιού, Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛΑΣ

164 Κρανιδιώτης Παναγιώτης, Επιχειρηματίας, Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΕΜΠ, Ομάδα Opengov 2009-2013

165 Κρεμμύδας Αρης, Υπάλληλος ΕΚΔΔΑ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μοσχάτου-Ταύρου

166 Κρέτσης Κώστας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αντιπρόεδρος Παν. Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη

167 Κρικρής Γιώργος, Ψυχολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

168 Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής Ιστορίας Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης Παν/μιο Πατρών

169 Κυριαζή Σταυρούλα (Βαλίνα), Καθηγήτρια της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Πανεπιστημίου Σορβόνης ΙV, Παρίσι, προγράμματα ενηλίκων./ Πρ. Μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ

170 Κωνσταντινίδης Γιώργος, Επιχειρηματίας, Τομεάρχης Τουρισμού ΕΛΑΣ

171 Κωνσταντίνου Ιωάννα, Δημ. Σύμβουλος Αγ. Δημητρίου

172 Λαγουβάρδος Κώστας, Μετεωρολόγος, Δ/ντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος ΕΛ.Α.Σ.

173 Λαγουδακης Γιάννης, Συνταξιούχος, Πρώην Δήμαρχος Περάματος

174 Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

175 Λαιδιμάϊ Ελτον, Λογιστής, Απόφοιτος Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

176 Λάκκα Λαοκρατία, Συνταξιούχος Βιολόγος, Δρ. Μοριακής Βιολογίας, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς

177 Λαλιώτου Ιωάννα, Πανεπιστημιακός, Μέλος ΔΕΠ, Μέλος, ΣΔ, Ιστορικός, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τομεάρχης Παιδείας ΕΛΑΣ

178 Λάλλη Ζωρζέτα, Νομικός, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τομείς όπως η κοινωνική και εργασιακή πολιτική της ΕΕ, ελεύθερη κυκλοφορία νομικών και φυσικών προσώπων, υπεύθυνη για το γραφείο της Αθήνας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα. Αναπλ. Τομεάρχης Εξωτερικών (Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) ΕΛ.Α.Σ.

179 Λεμπετλής Νικόλαος, Επιχειρηματίας Εστίασης Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου

180 Λεονταράκης Ιωάννης, Μελισσοκόμος, Περιφ. Σύμβουλος Κρήτης,

181 Λεπενιώτη Μαρία, Πρώην Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Πρόεδρος Έδρας στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, Τομεάρχης Δικαιοσύνης/Θεσμοί/Δικαιώματα της ΕΛ.Α.Σ.

182 Λιακος Αντώνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ -Ιστορικός

183 Λιάκος Δημήτρης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης Τραπεζικού Ομίλου, πρ. Υφυπουργός παρά τω ΠΘ 2016-2019

184 Λιονάκης Μιχάλης, Πολιτικός Μηχανικός

185 Λιοσάτου Εβίνα, Πολιτικός Μηχανικός και Πτυχιούχος Ευρ. Πολιτισμού με εμπειρία σε θέματα αποκατάσταση επιπτώσεων σε φυσικές καταστροφές και πολιτικής προστασίας.

186 Λιότζης Βαγγέλης, Καθηγητής, Διδάσκων ΕΚΠΑ

187 Λιούρης Χάρης, Αγρότης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου

188 Λογιάδης Μίλτος, Μαέστρος, Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

189 Λουκόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

190 Λουπάκη Ιωάννα, Νηπιαγωγός

191 Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Γεωπόνος Περιβαλλοντολόγος/ Msc Περιβ. Μηχανικής

192 Λυρίτσης Δημήτρης, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΔΣΑ, Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ.

193 Μαγκλάρας Άρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

194 Μαγκλάρας Βασίλης, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων. Τομεάρχης Βιομηχανικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

195 Μακράκης Γιώργος, Εκπαιδευτικός, Αν. Γραμματέας ΓΣ ΑΔΕΔΥ, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ηρακλείου

196 Μακράκης Γιώργος, Πρόεδρος Εργαζομένων ΔΥΠΑ, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ

197 Μακρής Λεωνίδας, Επικ. Καθ. Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ

198 Mακοπούλου Αννα Μαρία, Κλινική Ψυχολόγος

199 Μαλούτας Θωμάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

200 Μαλτέζος Μενέλαος, Οικονομολόγος

201 Μανιός Νίκος, Γιατρός /Συνταξιούχος, Μέλος ΔΣ ΣΦΕΑ

202 Μανουσίδου Χριστίνα, Ιδιωτικός Υπάλληλος

203 Μανουσογιωργάκη Στέλλα, Εκπαιδευτικός Β’ Βάθμιας, Αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ, Μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

204 Μανώλη Αγνή, Σχολική Καθαρίστρια, Μέλος Διοίκησης Εργατικού Κέντρου Βέροιας, Γενική Γραμματέας Παν. Ομοσπονδίας Καθαριότητας

205 Μανωλιουδάκη Ευγενία, Εικαστικός- Επιχειρηματίας

206 Μαραντζίδης Νίκος, Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

207 Μάρδα Κυβέλη, Ιατρός

208 Μαρδή Αφέντρα, Ιδιωτική Υπάλληλος παραϊατρικών επαγγελμάτων

209 Μαρτίνος Αντώνης, Ελ. Επαγγελματίας, Φυσικοθεραπευτής

210 Ματιάκης Ζήσης, Στέλεχος Πληροφορικής

211 Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός, Τομεάρχης Πολιτισμού ΕΛ.Α.Σ.

212 Μαυρωνά Άννα Μαρία, Φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών στο ΔΠΘ

213 Μιχαλάκης Νίκος, Ιατρός Καρδιολόγος

214 Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης

215 Μίχας Βησσαρίων, Οδοντίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ

216 Μόσχος Θωμάς, Αγρότης / Κτηνοτρόφος, Τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής ΕΛΑΣ

217 Μοτζάκης Δημήτρης, Φοιτητής ΑΣΟΕ

218 Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης

219 Μουσταΐρας Ηλίας Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής

220 Μούστος Μάνος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, πρώην μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Ένωσης Γονέων-Κηδεμόνων Αττικής

221 Μουτζούρογλου Νίκη, Νομικός, Ιδ. Υπάλληλος, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής

222 Μπακαγιάννη Ρούλα, Επιχειρηματίας, Επιχείρηση Τουρισμού

223 Μπακαδήμα Φωτεινή, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Πολιτική Επιστήμονας, Ιστορικός, Αναπλ. Τομεάρχης Τουρισμού ΕΛ.Α.Σ.

224 Μπακόλας Βαγγέλης, Παιδίατρος

225 Μπαλατσούκας Γιώργος, Δικηγόρος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

226 Μπαλταγιάννης Στέφανος, Παθολόγος Δ/ντής Παθολογικής ΕΣΥ Καστοριάς

227 Μπαλτάς Θοδωρής, Δάσκαλος, μέλος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) Κεντρική Μακεδονίας

228 Μπάμιας Αριστοτέλης, Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων Ογκολόγων

229 Μπάρκουλα Χαιδω, ΕΔΙΠ Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, ΔΣ ΠΑΣΕΔΙΠ

230 Μπγιάλας Χρήστος, Λογιστής, Οικονομολόγος

231 Μπεζάτι Φελιξ, Χημικός Μηχανικός

232 Μπελαβίλας Νίκος, Καθηγητής Πολεοδομίας και Ιστορίας της πόλης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

233 Μπέρδου Κατερίνα, Δικηγόρος, Αναπλ. Τομεάρχης Άμυνας ΕΛ.Α.Σ.

234 Μπερτζελέτος Δημήτρης, Διατροφολόγος / Διαιτολόγος

235 Μπετενιώτης Αργύρης, Δικηγόρος, Αναπληρωτής Τομεάρχης

236 Μπουζούκης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

237 Μπουλμέτης Κώστας, Οικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Ανατολικής Αττικής

238 Μπουλμπασάκος Γιώργος, Ιατρός, Πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού, Αναπλ. Τομεάρχης Υγείας ΕΛ.Α.Σ.

239 Μπουλουσάκης Δημήτρης Δημοσιογράφος

240 Μπουρνάρης Θωμάς, Πανεπιστημιακός Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας.

241 Μπούσιος Ανδρέας, Δημοσιογράφος, Δ/της Γραφείου Τύπου Α.Τσίπρα

242 Μυλωνίδης Θύμιος, Δάσκαλος, Πρόεδρος Δασκάλων- Νηπιαγωγών Βόνιτσας, Μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ

243 Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ Σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών

244 Ναούμ Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Νεοελληνικών και Συγκριτολογικών Σπουδών, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

245 Νεμουτιάνος Απόστολος, Αγρότης

246 Νεφελούδης Ανδρέας, Συνταξιούχος, Πρ. Γεν. Γραμματέας Υπ. Εργασίας (2015-2019)

247 Νικολακόπουλος Γιώργος, Εργαζόμενος σε super market, Φοιτητής Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ

248 Νίτσας Γιώργος, Μεσίτης Τουριστικά, Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Πρέβεζας

249 Νούσκαλης Γιώργος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

250 Νταουσάνη Βασιλική, Δημοτική Υπάλληλος Πρόεδρος Νομ. Τμήματος ΑΔΕΔΥ Νομού Αιτ/νίας

251 Νταφόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας με δραστηριότητα στους τομείς των FMCG, του brand development, της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας. Αναπλ. Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

252 Ντούρβα Παρασκευή, Συμβολαιογράφος

253 Νυφούδης Νίκος, Ελ. Επαγγελματίας/ Οικονομολόγος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

254 Οπρογλίδης Θανάσης, Φοιτητής ΕΑΠ

255 Οτζάκογλου Θόδωρος, Συνταξιούχους Εκπαιδευτικός, πρ. Δ/ντης Πρότυπου Λυκείου Αναβρύτων

256 Οχονος Νώντας, Επιχειρηματίας

257 Παγκάλου Φωτεινή, Οικονομολόγος. Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

258 Παλαιου Αλεξάνδρα, Βιβλιοθηκονόμος, Γενική Γραμματέας Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΜΠ

259 Παναγιωτουνάκος Βαγγγέλης, Δικηγόρος

260 Πάνος Χρήστος, Αρχιτέκτονας

261 Πανοτοπούλου – Φλαμπουράρη Εύη, Μοριακή Ιολόγος

262 Πάντζιου Γραμματή, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μηχανικών Πληροφορικής ΠΑΔΑ. Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

263 Παντιώρα Φωτεινή, Επικοινωνιολόγος, Στέλεχος ιδιωτικού τομέα, Δ/νση Marketing Επικοινωνίας

264 Παντούλα Θάλεια, Κοινωνική Επιχειρηματίας Pr. Manager

265 Παπαγεωργίου Φώτιος, Συν/χος Αστυνομικός, Πρ. Υποδιοικητής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας

266 Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου

267 Παπαγεωργίου Παυσανίας, Δικηγόρος, Αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

268 Παπαγιαννάκος Δημήτρης, Φυσικός, πρ. Γ.Γ. Συντονισμού (2015-2019)

269 Παπαδημόπουλος Δημήτρης, Οδοντίατρος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας

270 Παπαδοπούλου Άννα, Δικηγόρος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

271 Παπαευθυμίου Σταυρούλα, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής

272 Παπάζογλου Αντώνης, Νοσηλευτής

273 Παπαηλιού Σωτήρης, Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

274 Παπαθεοδώρου Εφη, Ηθοποιός

275 Παπακώστα Ανθή, Ιδ. Υπάλληλος, Διευθύντρια Προπονητικού Κέντρου Εθνικών Ομάδων

276 Παπαλεξίου Αφεντούλα, Μηχανικός/ Δημόσιος Υπάλληλος/Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόεδρος, του ΣΥ.ΜΗ.Δ.ΥΠ.Α.Σ Κεντρικής Μακεδονίας.

277 Παπαμακαρίου Κυριακή, Νομικός, Υπάλληλος ΑΑΔΕ

278 Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας

279 Παπασίμος Γεώργιος, Δικηγόρος

280 Παπαστεριόπουλος Αλέξανδρος, Δικηγόρος

281 Παππάς Γιώργος, Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής, πρ. Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛ.Α.Σ.

282 Παππάς Δημήτρης, Υπάλληλος της Επιστημονικής Υπηρεσίας και τέως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης της Βουλής, Ταμίας του ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Βουλής

283 Παραλής Γιώργος, Τραπεζικός Υπάλληλος Υποδιευθυντής

284 Πατερελης Δημήτρης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Γρ. Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλ. Μηχανικών Περιβάλλοντος

285 Πάτρας Αθανάσιος, Δημοσιογράφος , παρουσιαστής

286 Πεκας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός

287 Πεππέ Γιάννα, Νομικός, πρ. Γενική Γραμματέας Πρωθυπουργού (2015-2019), Δ/ντρια Νομικού Γραφείου Α.Τσίπρα

288 Πετρακάκης Μανώλης, Δικηγόρος

289 Πετράκης Ιωάννης, Αρχιτέκτονας/ Ηθοποιός

290 Πετράκος Γιώργος, Οικονομολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Πολιτικής, Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΕΛ.Α.Σ.

291 Πετρόπουλος Γιώργος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ

292 Πετρόπουλος Τάσος, Νομικός, πρ. Υφ. Εργασίας

293 Πλειώνης Μανώλης, Καθηγητής ΑΠΘ, πρ. Πρόεδρος Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ΕΛ.Α.Σ.

294 Πολίτης Γιώργος, Δάσκαλος

295 Πολιτόπουλος Δημήτρης, Συνταξιούχος, πρ. Πρόεδρος Οικολόγων Πράσινων και Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

296 Πούλιος Ευάγγελος, Επιχειρηματίας, Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nιcolae Titulescu (Craiova, Ρουμανία), κάτοχος διδακτορικού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου. Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας της ΕΛ.Α.Σ.

297 Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός/Συγγραφέας

298 Πρινιωτάκης Παναγιώτης, Δικηγόρος

299 Πώρος Σπύρος , Φωτογράφος

300 Ράλλης Νίκος, Δικηγόρος, Πρώην Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας

301 Ραντίτσας Γεώργιος, Υπάλληλος ΕΥΔΑΠ, Μέλος Εκτ. Επιτροπής Ομοσπονδίας Εργαζ. ΕΥΔΑΠ, Πρ. Σωματείο Εργαζομένων Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ, Αντιπρ. ΕΚΑ στη ΓΣΕΕ

302 Ράπτη Νίκη, Αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας

303 Ράπτης Σταμάτης, Ναύαρχος ε.α. Επίτιμος Αρχηγός Λιμενικού Σώματος

304 Ρέντζου Εύα, Εκπαιδευτικός Εικαστικός, Αναπλ. Τομεάρχης Πολιτισμού ΕΛ.Α.Σ.

305 Ρέππα Ολυμπία, Νηπιαγωγός, Μουσικοπαιδαγωγός

306 Ρόκκος Χρήστος, Ιατρός

307 Ρούπας Γιάννης, Δάσκαλος, Μέλος ΔΣ Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ)

308 Ρούσσος Αρης, Σεφ, επιχειρηματίας εστίασης

309 Σακελλαροπούλου Βιργινία, Πρ. Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου

310 Σακισλόγλου Άκης, Δημοσιογράφος

311 Σαλπέας Γιάννης, Επιχειρηματίας εστίασης, Οικονομολόγος. Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

312 Σαουλίδης Αντώνης, Δικηγόρος. Αναπλ. Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη ΕΛ.Α.Σ.

313 Σαπουντζής Γιάννης, Φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

314 Σαπουντζης Νίκος, Φαρμακοποιός

315 Σαράντης Νίκος, Γραφίστας, Εκπαιδευτικός, πρ. Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, ΠΕΔΑ

316 Σαρινάκης Κωνσταντίνος, Φοιτητής, εποχικός εργαζόμενος στον Τουρισμό

317 Σάρλης Γιώργος, Νομικός Πρ. ΓΓ Υπουργείου Δικαιοσύνης (2015-2019)

318 Σγορούδης Γεώργιος, Ελ. Επαγγελματίας- Φοροτεχνικός

319 Σεϊτάνης Νίκος, μέλος της Διοίκησης του Ε.Κ.Θεσ/νίκης, εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια

320 Σελάχας – Ευσταθίου Παναγιώτης, Επιχειρηματίας

321 Σελτσα Ελευθερία, Επιχείρηση εστίασης

322 Σιακαντάρης Γιώργος, Δρ. Κοινωνιολογίας, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας ΙΝΑΤ

323 Σιάννου Φωτεινή, τ. Πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών Συνομοσπ. Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

324 Σιδέρη – Ζουγανέλη Ισιδώρα, Τραγουδίστρια, Ηθοποιός

325 Σινάπη Μαρίσια, Πολιτικός Επιστήμονας

326 Σκαλτσής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Β’ θμιας Εκπαίδευσης

327 Σκανδάμης Μαρίνος, Δικηγόρος, Δρ. της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Πρ. Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2012-2014), καθώς και Ειδικός Γραμματέας στο ίδιο υπουργείο. Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη ΕΛ.Α.Σ.

328 Σκλάβαινας Ανδρεας, Ταμίας Συλλόγου Εργαζομένων Eurobank

329 Σκουλά Ζαφειρία, Ξεναγός

330 Σπανουδάκης Γιώργος, Δημόσιος Υπάλληλος, Πρώην Πρόεδρος Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Υπουργείου Οικογένειας. Αναπλ. Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης ΕΛ.Α.Σ.

331 Σπηλιωτάκη Άννα, Συνταξιούχος ΙΚΑ

332 Σπυροπούλου Κωνσταντίνα, Οινοποιός, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

333 Σταϊκος Χρήστος, Χημικός, Παραγωγός Ζύθου

334 Στασινόπουλος Απόστολος, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δημ. Σύμβουλος Ηλιούπολης, πρ. Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης

335 Σταυρακάκη Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος, Μεταπτ. Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Παν/μιο Πελοποννήσου, πρ. Προιστ. Ιδιαίτερου Γραφείου Πρωθυπουργού (2015-2019).

336 Στεφόπουλος Γιώργος, Ορθοπεδικός Χειρουργός Δ/ντής Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου,

337 Στέφος Γιάννης, Δάσκαλος, Επικεφ. Μείζονος Αντιπολίτευσης, Περιφ. Συμβουλίου Ηπείρου, πρ. Βουλευτής Ιωαννίνων

338 Στούγιου Δέσποινα, Κτηνίατρος

339 Στυλιανού Άρης, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ , Πρόεδρος στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

340 Συκάς Στέλιος, Νομικός

341 Ταμπακιάρης Κωνσταντίνος, Πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας

342 Τέγος Ευθύμιος, Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημ. Σύμβουλος Βύρωνα

343 Τελεμές Νίκος, Οδοντίατρος

344 Τεμπονέρας Διονύσης, Δικηγόρος/ Εργατολόγος. Τομεάρχης Εργασίας ΕΛ.Α.Σ.

345 Τερζάκης Γιώργος, Δάσκαλος, πρ. Περιφερειακός Διευθυντής Κρήτης

346 Τερζής Νικόλαος, Φυσίατρος Δ/ντης ΚΑΑ Αναβίωση , Δρ. ΔΠΘ

347 Τζαβλάκη Καλλιόπη, Τεχνική Διευθύντρια στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), Πολιτικός Μηχανικός

348 Τζήμητρας Χάρης, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη. Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ .

349 Τζιβάνης Παναγιώτης, Ανθοπώλης, Μέλος ΔΣ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

350 Τζιτζίκου Σοφία, Συνταξιούχος Φαρμακοποιός ,πρ. πρόεδρος Unicef Ελλάδας

351 Τζιώτης Δημήτρης, Επικοινωνιολόγος

352 Τζούφης Βασίλης, Δικηγόρος

353 Τόδρη Άννα, Φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

354 Τόσκας Μίλτος, Φαρμακοποιός/ Καθηγητής Κριτικός Κινηματογράφου

355 Τουλής Γιάννης, Καθηγητής Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο

356 Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιός

357 Τούμπουρος Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός – Επιχειρηματίας

358 Τουρλιδης Γεώργιος, Επιχειρηματίας

359 Τρελόπουλος Τάσος

360 Τρίαντος, Νικος, Μηχανικός. Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών ΕΛΑΣ

361 Τριποτσέρης Γιώργος, Αρχιτέκτονας

362 Τρίχας Γιώργος, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων

363 Τρούλης Γιώργος, Δάσκαλος, Μέλος ΔΣ ΔΟΕ, Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου

364 Τσαγκλή Χριστίνα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ιδιωτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Robert Schuman του Στρασβούργου. Αναπλ. Τομεάρχης Δικαιοσύνης/Θεσμοί/ Δικαιώματα ΕΛ.Α.Σ.

365 Τσακιροπούλου Ελευθερία, Επιχειρηματίας Πολιτική Επιστήμονας

366 Τσακνάκης Πέτρος, Γεωπόνος, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος

367 Τσακρής Αθανάσιος, Καθηγητής Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ

368 Τσαουσίδης Βασίλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

369 Τσαπαρέλης Γρηγόρης, Δημ. Υπάλληλος- Εφοριακός Οικονομολόγος

370 Τσαρκνιάς Πέτρος, Οικονομολόγος, Αντιδήμαρχος Αριδαίας

371 Τσέκερης Δημήτρης, Μηχανολόγος / Μηχανικός του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες από το Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU), Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΕΛ.Α.Σ.

372 Τσέκος Θεόδωρος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

373 Τσιαούση Ιωάννα, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, MD, MSc, MBA, PhD, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

374 Τσικλή Βασιλική, Δημ. Υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας–Θράκης), πρ. Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην Τεχνική Κολύμβηση, Αναπλ. Τομεάρχης Αθλητισμού ΕΛ.Α.Σ.

375 Τσιόγκας Βλάσσης, Αγρότης, Πρόεδρος Α.Σ. Κλημεντίου, Γ.Γ Αγροτ. Συλλόγου Κιάτο

376 Τσιράς Στάθης, Δημόσιος Υπάλληλος Πολιτικός Επιστήμονας

377 Τσιριγώτη Ζαχαρούλα, Αντιστράτηγος ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας, Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

378 Τσουκαλάς Γιώργος, Εκπαιδευτικός, Περιφ. Σύμβουλος Αττικής, πρ. Δήμαρχος Ελευσίνας

379 Τσουκαρέλης Σωτήρης, Κοινωνικός Επιχειρηματίας, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος ΚοινΣεπ «Ψηλά Βουνά»

380 Τσούκας Ευάγγελος, Καθηγητής Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αιτ/νιας

381 Τσουρούτας Νίκος, Επιχειρηματίας Εστίασης/μεταποίησης

382 Τυροθρουλάκη Αργυρώ, Εκπαιδευτικός

383 Φερεντίνος Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρώην Αντιδήμαρχος Ιλίου

384 Φιλίππου Αθανάσιος, Ιδ. Υπάλληλος Φαρμακοποιός, Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών

385 Φιλίππου Πέτρος, Πρ. Δήμαρχος Σαρωνικού, πρ. Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής, πρ. Πρόεδρος ΤΕΔΚΝΑ

386 Φιλιππίδης Κωνσταντίνος, Δημόσιος Υπάλληλος, “Πρόεδρος Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Φλώρινας

387 Φλιτούρης Λάμπρος, Αναπληρωτής Καθ. Ευρωπαϊκής Ιστορίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

388 Φουφρή Δήμητρα, Εργαστηριακό Διδ. Προσωπικού ΕΚΠΑ, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

389 Φωτονιάτα Ευγενία, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ. Πρ. Ειδική Γραμματέας Διαχ.Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (2015-2019). Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΕΛ.Α.Σ.

390 Χάιδος Γιάννης, Φαρμακοποιός, Ελεύθερος Επαγγελματίας , πρ. Περιφ. Σύμβουλος Θεσσαλίας

391 Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Οδοντίατρος

392 Χατζηανδρέου Κώστας, Συνταξιούχος Δημ. Σύμβουλος

393 Χατζηγιαννάκης Μίλτος, Δικηγόρος, Πρ. Δήμαρχος Σκύρου, πρ. Βουλευτής Ευβοίας (2019-2023) Γραμματέας ΕΛ.Α.Σ.

394 Χατζηιωάννου Αντιγόνη, Βιολόγος

395 Χατζητέγας Γιώργος, Ελ. Επαγγελματίας- Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου. Καθηγητής Φυσικής

396 Χατζοπούλου Αγγελίνα, Ιδ. Υπάλληλος, Πολιτική Επιστήμονας

397 Χειλακης Αιμίλιος, Ηθοποιός

398 Χούπη Αγγελική, Νοσηλεύτρια – Κοινωνική Επιστήμονας , Γραμματέας Εργαζομένων Δ. Κορινθίων

399 Χριστοδούλου Χρήστος, Απόστρατος Στρατιωτικός, Πρώην ΑΓΕΘΑ, Τομεάρχης Άμυνας ΕΛΑΣ

400 Χριστοφοράτος Νικόλαος, Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

401 Χρονάς Θάνος, Πολιτικός Επιστήμονας, Διεθνολόγος