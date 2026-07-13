Ηλεία: Επιχείρηση διάσωσης για τέσσερις πεζοπόρους που εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι Σιπρένι

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων πεζοπόρων από την Αθήνα, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή του Πανόπουλου Ηλείας, κοντά στο δάσος της Κάπελης.

Οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες κινούνταν στο φαράγγι Σιπρένι, όταν η έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί προκάλεσε σημαντική άνοδο της στάθμης των νερών. Ως αποτέλεσμα, η διαδρομή που ακολουθούσαν κατέστη απροσπέλαστη, χωρίς να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους ή να επιστρέψουν με ασφάλεια.

Αντιλαμβανόμενοι ότι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, οι τέσσερις πεζοπόροι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κάλεσαν άμεσα το 112, ζητώντας βοήθεια.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα, της 18ης ΕΜΟΔΕ από τον Πύργο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή κατοίκων της περιοχής που γνώριζαν το δύσβατο ανάγλυφο.

Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, οι τέσσερις πεζοπόροι εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.