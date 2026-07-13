Marfin: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό

Υπενθυμίζεται ότι, όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοί της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία
Στα χέρια της αστυνομίας της Βρετανίας βρίσκεται πλέον η 46 και τρίτη ύποπτη για τον εμπρησμό στo υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin το 2010, που είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.
H 46χρονη που κατηγορείται μαζί με άλλα 4 άτομα για τον εμπρησμό στη Marfin μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και ασχολείται με τη φωτογραφία.
Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Στα μέσα της εβδομάδας υπολογίζεται να φτάσει στην Ελλάδα και να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας.
Υπενθυμίζεται ότι, όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοί της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.
Ωστόσο, οι ελληνικές Αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις βρετανικές Αρχές.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση με μολότοφ στην τράπεζα Marfin το 2010, ήταν οργανωμένη και συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, εκτελεστές και συντονιστές.
Οι 7 επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο ενώ οι άλλοι 5 κινούνται προς την τράπεζα. Για να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους, τα ονόματά τους έγιναν αριθμοί. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες και η 46χρονη που βρίσκεται στην Βρετανία και για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα, είχαν τα νούμερα 8, 10 και 11.
Ο ύποπτος νούμερο 8 χαρακτηριζόταν ως ο «ψηλός». Είναι 42 ετών, έχει ύψος 1,91, είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ναρκωτικά. Είναι αυτός που είχε ένα σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο, και σταυρουδάκι. Φαίνεται να είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας.
Ο δεύτερος συλληφθείς είχε το νούμερο 11, είναι κι αυτός 42 ετών, εναερίτης, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται να είναι αυτός που έδινε οδηγίες.
Η 46χρονη που φέρεται να είχε το νούμερο 10, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και ασχολείται με τη φωτογραφία.
Το χρονικό της τραγωδίας
Έπειτα από 16 χρόνια ερευνών, οι Αρχές φαίνεται να φτάνουν για πρώτη φορά στην εξιχνίαση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, η οποία σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο και στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, άγνωστοι είχαν εκτοξεύσει βόμβες μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.
Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και τεσσάρων μηνών έγκυος, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.
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