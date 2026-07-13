Marfin: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό

Στα χέρια της αστυνομίας της Βρετανίας βρίσκεται πλέον η 46 και τρίτη ύποπτη για τον εμπρησμό στo υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin το 2010, που είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.

H 46χρονη που κατηγορείται μαζί με άλλα 4 άτομα για τον εμπρησμό στη Marfin μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και ασχολείται με τη φωτογραφία.

Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Στα μέσα της εβδομάδας υπολογίζεται να φτάσει στην Ελλάδα και να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοί της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Ωστόσο, οι ελληνικές Αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις βρετανικές Αρχές.