Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά πεδίο

Πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση του Μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των Πανελληνίων 2026.

Μέχρι την Πέμπτη (16.07.2026) παραμένει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του για ακολουθήσει η ανακοίνωση των βάσεων.

Έτσι, από την Παρασκευή (17.07.2026) και μετά θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελληνίων καθώς «ανοίγει» ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται από το υπουργείο Παιδείας, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Σύνοψη τάσεων ανά πεδίο

Η πρόβλεψη των βάσεων του 2026 βασίστηκε σε συνδυασμό ιστορικών και τρεχόντων δεδομένων των βάσεων εισαγωγής από 2021 – 2025, σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ.

Μια συνοπτική εικόνα για τις βάσεις ανά πεδίο είναι οι εξής:

Στο 1ο πεδίο θα υπάρχει μια σταθεροποίηση ή μικρή υποχώρηση των βάσεων

Στο 2ο πεδίο θα υπάρχει μια σαφής ανοδική μεταβολή των βάσεων

Στο 3ο πεδίο θα υπάρχει ανοδική μεταβολή των βάσεων

Στο 4ο πεδίο θα υπάρχουν μεικτές μεταβολές με ήπια πτωτική τάση στις σχολές με συντελεστή βαρύτητας την Οικονομία

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)

Οι βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών (Νομικές, Ψυχολογίες) αναμένεται να παρουσιάσουν σχετικά μικρές μεταβολές. Ίσως υποχωρήσουν λίγο, χωρίς να εμφανίσουν σημαντικές διαφορές από αυτές του 2025.

Η κατανομή των υψηλών βαθμολογιών είναι οριακά καλύτερη από το 2025, αλλά με μικρότερο πλήθος υποψηφίων.

Οι σχολές μεσαίας βαθμολογικής ζώνης είναι πιθανότερο να εμφανίσουν μεγαλύτερες αυξομειώσεις.

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Πολυτεχνικές Σχολές)

Οι κορυφαίες πολυτεχνικές σχολές εμφανίζουν πάντα μια μικρή διακύμανση. Οι σχολές της μεσαίας βαθμολογικής κλίμακας είναι πιο επιρρεπείς στις αλλαγές της κατανομής των μορίων.

Οι ΗΜΜΥ θα κινηθούν με ήπια άνοδο ενώ οι Μηχανολόγοι, οι Χημικοί και οι Ναυπηγοί Μηχανικοί πιθανόν να έχουν σχετικά μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τη βάση του 2025.

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)

Επειδή διαχρονικά οι επιδόσεις στο πεδίο αυτό αγγίζουν το άριστα, οι ιατρικές, οδοντιατρικές και οι υπόλοιπες σχολές υγείας παροσυιάοζυν συνήθως τη μικρότερη μεταβλητότητα από χρονιά σε χρονιά.

Οι φετινές επιδόσεις στη Χημεία, τη Φυσική, τη Βιολογία και την Νεοελληνική Γλώσσα θα κινήσουν ανοδικά τις βάσεις, ηπιότερα όμως από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής)

Οι κακές επιδόσεις των υποψηφίων στην Οικονομία θα προκαλέσεις αυξομειώσεις στις βάσεις σε σχέση με το 2025. Η εικόνα δείχνει πτωτική τάση κυρίως σε σχολές που εξαρτώνται από υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της Οικονομίας.

Οι σχολές οικονομικών και πληροφορικής ενδέχεται να παρουσιάσουν διαφορετική συμπεριφορά ακόμη και όταν ανήκουν στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο λόγω διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας και διαφορετικής ζήτησης και επικάλυψης πεδίων προέλευσης.