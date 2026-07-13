Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου από τα πυρά των αστυνομικών

Σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αλλάξει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος μετά την καταδίωξη.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως τα πυρά ήταν καθαρά προειδοποιητικά καθώς παρά τα σήματά τους, ο νεαρός δεν σταμάτησε για έλεγχο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το πρωί της Δευτέρας (13.07.2026) στο MEGA, για την τραγική καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος, αναφέροντας πως αναμένονται τα πορίσματα από την ιατροδικαστική και βαλλιστική εξέταση τα οποία θα ρίξουν «φως» στις ευθύνες των αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές, με μία από τις σφαίρες να βρίσκει τον νεαρό που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, στο κεφάλι. Παρά την μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή, λίγες ημέρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την Κωνστανία Δημογλίδου, αν και οι 2 αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακισμένοι, η ΕΔΕ σε βάρος τους παραμένει σε εξέλιξη ενώ ήδη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.