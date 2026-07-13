Πάτρα: Αύριο Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στον ογκολόγο Θωμά Μακατσώρη

Το τελευταίο «αντίο» στον διακεκριμένο ογκολόγο και Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας – Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Θωμά Μακατσώρη, θα πουν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και μαθητές του την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων, στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Ο Θωμάς Μακατσώρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα της Πάτρας και όχι μόνο, καθώς υπήρξε ένας επιστήμονας με σημαντική προσφορά στην ογκολογία, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την έρευνα.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1990 και συνέχισε την επιστημονική του πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικεύτηκε στην Παθολογία στο Bridgeport Hospital, σε συνεργασία με το Yale University School of Medicine, ενώ ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή του στην Αιματολογία – Ογκολογία στο Massachusetts General Hospital, σε συνεργασία με το Harvard Medical School.

Ήταν πιστοποιημένος από το American Board of Internal Medicine τόσο στην Παθολογία όσο και στην Ογκολογία και, από το 2000, υπηρέτησε στο Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Από το 2009 ήταν μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση νέων γιατρών και στην ανάπτυξη της ογκολογικής έρευνας.

Το 2002 εκπροσώπησε το ελληνικό Υπουργείο Υγείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συμμετέχοντας στις διαπραγματεύσεις για τη Διεθνή Συνθήκη για τον Έλεγχο του Καπνού. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στον καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος και του πνεύμονα, με σημαντική συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και ερευνητικά προγράμματα για νέες αντικαρκινικές θεραπείες.

Τη θλίψη της οικογένειας μοιράζονται η μητέρα του Βασιλική και τα αδέλφια του, Δήμητρα και Μανώλης, ενώ η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ιατρική και ακαδημαϊκή κοινότητα της Πάτρας.