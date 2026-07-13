Αχαΐα: Νεαρός στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας με τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κάτω Αχαΐα όταν ένας νεαρός μεταφέρθηκε στο τοπικό Κέντρο Υγείας φέροντας τραύμα στο κεφάλι, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από βολή αεροβόλου όπλου.

Το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα, προσφέροντας τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αιμορραγία και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του τραυματία.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στην περιοχή και να ξεκινούν έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.