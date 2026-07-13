Στην Ελλάδα ξανά ο Μάτζικ Τζόνσον, το άλμπουμ από το ταξίδι στους Παξούς

Η Ελλάδα εξελίσσεται σε αγαπημένο προορισμό του Μάτζικ Τζόνσον
Σε συνηθεία που έγινε λατρεία φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί η Ελλάδα για τον Μάτζικ Τζόνσον, καθώς για άλλο ένα καλοκαίρι ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ βρίσκεται στη χώρα μας.
Αυτή τη φορά το ταξίδι του Μάτζικ στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους Παξούς.
Τα προηγούμενα χρόνια ο μπασκετμπολίστας που άλλαξε τον ορισμό του πόιντ γκαρντ στο μπάσκετ, είχε επισκεφθεί ξανά τη χώρα μας και συγκεκριμένα Ζάκυνθο, Μύκονο, Σαντορίνη, Αθήνα, Ισθμός της Κορίνθου.
«Σας χαιρετώ από την Ελλάδα. Απολαύσαμε ένα καταπληκτικό δείπνο στην ταβέρνα Βασίλης στον Λόγγο, στους Παξούς» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μάτζικ Τζόνσον
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