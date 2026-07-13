Ο Γιώργος Ματαράγκας νοσηλεύεται μετά από έμφραγμα στο Ελπίς

Μία περιπέτεια υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, από το Σάββατο (11.07.2026) νοσηλεύεται με έμφραγμα στο νοσοκομείο Ελπίς.

Όλα άρχισαν όταν ο 65χρονος ηθοποιός αισθάνθηκε δυσφορία στο στήθος. Ενημέρωσε τα οικεία του πρόσωπα και αμέσως η πρώην σύζυγός του, Ελβίρα Ζαμπετάκη, τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί εξέτασαν τον Γιώργο Ματαράγκα και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του στη Μονάδα Εμφραγμάτων.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε κουνιάδα του, Τέτα Κωνσταντά, ο ηθοποιός «πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή. Το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων. Λόγω του Σαββατοκύριακου που μεσολάβησε, περιμένουμε αύριο Δευτέρα να συσκεφθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν».

Όπως τονίζει η ίδια, ο Γιώργος Ματαράγκας είναι «σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα».