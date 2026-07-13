Θερινές εκπτώσεις 2026: Έναρξη σήμερα - Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή

Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να προσδοκά αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και ενίσχυση του εμπορικού τζίρου μέσα στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις σε χιλιάδες προϊόντα, κυρίως στους κλάδους της ένδυσης και της υπόδησης, με στόχο να δουν τον τζίρο τους να αυξάνεται.

Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς ευελπιστούν ότι η εκπτωτική περίοδος θα τονώσει την αγοραστική κίνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση αποτελεί βασικό παράγοντα για την πορεία του λιανεμπορίου.

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ισχύσουν διαφορετικές εισηγήσεις από τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους. Ενδεικτικά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Τι ισχύει για τις αναγραφόμενες εκπτώσεις

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν τη μείωση της τιμής:

Ως ποσοστό έκπτωσης

Ως συγκεκριμένο ποσό μείωσης

Με αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής του προϊόντος

Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής.

Ποια θεωρείται προγενέστερη τιμή

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές και στη διασφάλιση ότι οι αναγραφόμενες εκπτώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικές μειώσεις τιμών, όπως προβλέπει και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.

Έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αναμένεται να πραγματοποιούν ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της νομοθεσίας και η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις προσφορές και τις εκπτώσεις.

Οι καταναλωτές καλούνται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές πριν προχωρήσουν στις αγορές τους, αξιοποιώντας τις προσφορές της θερινής εκπτωτικής περιόδου με ασφάλεια και διαφάνεια.