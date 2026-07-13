Τραγωδία στην Μπανγκόκ: 27 νεκροί από φωτιά σε κλαμπ

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή (12/07/2026) σε κλαμπ της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη , με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν μία τεράστια πυρκαγιά να μαίνεται έξω από την είσοδο ενός κλαμπ στα βόρεια προάστια της Μπανγκόκ, πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, ενώ οι άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Οι διασώστες ανέφεραν ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, αρκετά θύματα, σε κατάσταση πανικού, προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στις τουαλέτες, χωρίς όμως να καταφέρουν να διαφύγουν.

Οι προκαταρκτικές έρευνες επιβεβαιώνουν 27 θανάτους, οι περισσότεροι εκ των οποίων εντοπίστηκαν στους συγκεκριμένους χώρους, όπως αναφέρει το ταϊλανδέζικο μέσο MGR Online.

Η φωτιά ξέσπασε στο «Rong Beer Na Lat Phrao», γνωστό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ.