Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν καθυστερήσει

Μετά την παράταση μιας εβδομάδας που δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, μεταφέρεται η καταληκτική ημερομηνία από την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην 24 Ιουλίου.

Η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις ήταν το επικρατέστερο σενάριο, καθώς παρά τη μεγάλη πρόοδο των υποβολών παρέμενε σημαντικός αριθμός εκκρεμοτήτων, ενώ τα λογιστικά γραφεία βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένο φόρτο εργασίας.

Η ΑΑΔΕ που έχει και την αρμοδιότητα για την αλλαγή της προθεσμίας και τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών ανακοίνωσε την Παρασκευή (10.7.2026) την παράταση της προθεσμίας έως 24 Ιουλίου.

Το πρόσθετο χρονικό περιθώριο είναι αυστηρά περιορισμένο.

Η εικόνα των υποβολών

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στις 9 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 6.001.433 δηλώσεις Ε1. Εφόσον ο συνολικός αριθμός των φετινών δηλώσεων κινηθεί κοντά στα 6,9 εκατομμύρια, απομένουν περίπου 898.500 δηλώσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Με την ισχύουσα προθεσμία της 15ης Ιουλίου, η κάλυψη αυτού του υπολοίπου απαιτεί ρυθμό περίπου 150.000 δηλώσεων την ημέρα αλλά με παράταση έως τις 24 Ιουλίου, ο απαιτούμενος μέσος ρυθμός υποχωρεί κοντά στις 69.000 δηλώσεις ημερησίως, προσφέροντας ουσιαστική αποσυμπίεση χωρίς να παρατείνεται υπερβολικά η φορολογική περίοδος.

Από τις 6.001.433 δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, οι 2.068.093 είναι χρεωστικές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 34,46% του συνόλου. Πιστωτικό αποτέλεσμα εμφανίζουν 1.797.429 δηλώσεις, ποσοστό 29,95%, ενώ 2.135.911 δηλώσεις, ή το 35,59%, είναι μηδενικές.

Ο φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί από τις χρεωστικές δηλώσεις προσεγγίζει τα 3,95 δισ. ευρώ, με τη μέση επιβάρυνση να διαμορφώνεται περίπου στα 1.910 ευρώ ανά χρεωστική δήλωση. Αντίστοιχα, οι επιστροφές φόρου ανέρχονται σε περίπου 557,8 εκατ. ευρώ, με το καθαρό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης να ξεπερνά τα 3,39 δισ. ευρώ.

Στην πίεση των τελευταίων ημερών προστίθενται και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και οντοτήτων, τις οποίες η ΑΑΔΕ παρακολουθεί σε χωριστή ροή. Για τα λογιστικά γραφεία, η ολοκλήρωση των δηλώσεων των επιχειρήσεων συμπίπτει χρονικά με σειρά άλλων φορολογικών και λογιστικών υποχρεώσεων, γεγονός που ενίσχυσε τα αιτήματα για μία μικρή μετάθεση της προθεσμίας.

Τελευταίο περιθώριο έως τις 24 Ιουλίου

Η παράταση θα λειτουργήσει ως τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν καθυστερήσει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ακόμη δώσει εντολή στον λογιστή τους να προχωρήσει στην οριστική υποβολή.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν το πρόσθετο διάστημα χωρίς να περιμένουν την τελευταία ημέρα, καθώς η συσσώρευση εκατοντάδων χιλιάδων δηλώσεων σε περιορισμένο χρονικό διάστημα δημιουργεί πίεση στα λογιστικά γραφεία και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, στην επίσημη απόφαση της ΑΑΔΕ απομένει να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό η μετάθεση της προθεσμίας υποβολής θα επηρεάσει τις ημερομηνίες πληρωμής του φόρου εισοδήματος. Η κατεύθυνση του οικονομικού επιτελείου είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο, χωρίς να ανατραπεί ο προγραμματισμός των φορολογικών εσόδων.