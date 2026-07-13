Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στόχους στο Ιράν – Με επιθέσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ απαντά η Τεχεράνη

«Καζάνι» που βράζει θυμίζει για ακόμα μία φορά η Μέση Ανατολή, μετά τα νέα πλήγματα που κατάφεραν οι ΗΠΑ στο Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία μετρά ήδη έναν νεκρό και τουλάχιστον 4 τραυματίες ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (13.07.2026) πως ολοκλήρωσαν το νέο κύμα επιθέσεων που είχε επίκεντρο δεκάδες στόχους στο Ιράν. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μαζικά πλήγματα κατά του Ιράν, τονίζοντας πως έτοιμες «να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ που κατ’ αυτές «δεν ελέγχει» το Ιράν. Με τη σειρά του η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ως αντίποινο για τις νέες επιθέσεις. Επλήγησαν «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα», σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian…</p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2076415793458303021?ref_src=twsrc%5Etfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εξαιτίας «επίθεσης του αμερικανού εχθρού το πρωί, που έπληξε αντλιοστάσιο άρδευσης καλλιεργειών στην πόλη Μασάρ, ένας άνθρωπος έπεσε μάρτυρας και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν», είπε στο IRNA αντικυβερνήτης αρμόδιος για ζητήματα ασφαλείας στην επαρχία Χουζεστάν, ο Βαλιουλά Χαγιατί. Οι επιδρομές ξανάρχισαν στις 17:00 (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω X το CENTCOM τονίζοντας ότι σκοπός είναι να «μειωθεί η δυνατότητά τους» (σ.σ. των Ιρανών) «να επιτίθενται εναντίον πληρωμάτων του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία» στα Στενά. Ο «ανώτατος διοικητής» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων διέταξε τα πλήγματα «για να πληρώσουν οι ιρανικές δυνάμεις», πρόσθεσε η ίδια πηγή, αναφερόμενη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται πως το Ιράν επιτέθηκε στο Κουβέιτ σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Λίγες ώρες μετά, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν και αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Το IRNA, επικαλούμενο τους Φρουρούς, μετέδωσε πως έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καυώς οι βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ. «Τα πλήγματα των ΗΠΑ εκμηδένισαν τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών»

Το Ιράν «καταδίκασε σθεναρά» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. «Το αμερικανικό καθεστώς προκάλεσε επίσης την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ και τη διατάραξη της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας αναμιγνυόμενο απροκάλυπτα στη διαδικασία μέσω της οποίας το Ιράν έθετε σε εφαρμογή τους αναγκαίους διακανονισμούς» στο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, επέμεινε η ιρανική διπλωματία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Smoke rises from a number of sites targeted by the U.S. military in the last hour on Iran’s Qeshm Island in the Persian Gulf. <a href="https://t.co/4BGDudVuKd">pic.twitter.com/4BGDudVuKd</a></p>— OSINTdefender (@sentdefender) <a href="https://x.com/sentdefender/status/2076343853456543765?ref_src=twsrc%5Etfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>