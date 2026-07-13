Φωτιά στο Πάρκο Γουδή: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες Κυριακή (12/7/2026) και ισοπέδωσε το παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας λόγω των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 και έκαιγε υλικά κι απορρίμματα μέσα στο κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Γουδή, ενώ μέρος της σκεπής κατέρρευσε. Κατά τη 1 τα ξημερώματα αυτή τέθηκε υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, περιορίστηκε εντός του κτιρίου, προκαλώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους.