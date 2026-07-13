Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα, σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η Αχαΐα, η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία περιλαμβάνονται στις περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι εναέριες περιπολίες επιτήρησης, ενώ αυξημένη θα είναι και η παρουσία πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι κατά τη διάρκεια ημερών με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, καθώς και κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 ή μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Η σημερινή ημέρα απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από όλους, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Η συνεργασία πολιτών και αρχών αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την προστασία του φυσικού πλούτου και των κατοικημένων περιοχών της Δυτικής Ελλάδας.