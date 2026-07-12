Κορφές Καλαβρύτων: Συγκίνηση και περηφάνια στην εκδήλωση μνήμης για τον ήρωα καταδρομέα Σωτήρη Τζουρά

Στο ιστορικό παράδειγμα του ήρωα της Κύπρου Σωτήρη Τζουρά και όλων των πεσόντων ηρώων απ’ τις Κορφές Καλαβρύτων αλλά και στην συνεχιζόμενη αδικία σε βάρος της Κύπρου, της μόνης ευρωπαϊκής χώρας που ένα μεγάλο μέρος της τελεί υπό κατοχή, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος κατά την ομιλία του το πρωί της Κυριακής στην εκδήλωση μνήμης που οργάνωσαν ο Δήμος Καλαβρύτων, η Δημοτική Κοινότητα Κορφών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορφών.

Η εκδήλωση μνήμης για τον ήρωα καταδρομέα Σωτήρη Τζουρά που έπεσε μαχόμενος στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 καθώς και για όλους τους πεσόντες ήρωες με καταγωγή απ’ τις Κορφές Καλαβρύτων ξεκίνησε με την τέλεση μνημοσύνου στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Κορφών.

Στη συνέχεια εψάλη Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων και ακολούθησαν προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «κάθε χρόνο η συνάντηση μας αυτή τη μέρα στις Κορφές δεν είναι μόνο εκπλήρωση μιας ιερής υποχρέωσης στη μνήμη του Σωτήρη Τζουρά και όλων των πεσόντων ηρώων που κατάγονται απ’ αυτό το χωριό. Είναι ταυτόχρονα μια υπόκλιση στο παράδειγμα τους. Μια υπόκλιση στην παρακαταθήκη που μάς άφησαν πίσω. Μια παρακαταθήκη γεμάτη από πράξεις ανδρείας, ηρωισμού, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας από εκείνους που όταν η πατρίδα τους χρειάστηκε βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα».

Και πρόσθεσε: «Βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή χωρίς να φοβηθούν τον θάνατο, χωρίς να λογαριάσουν τίποτα πέρα απ’ την ανάγκη της γενναίας υπεράσπισης της πατρίδας και του δικαιώματος να ζει κανείς ελεύθερος στον τόπο του, εθνικά αξιοπρεπής και περήφανος. Όπως ακριβώς έκανε ο Σωτήρης Τζουράς στα 21 του χρόνια. Όπως ακριβώς έκαναν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και οι άλλοι ήρωες των Κορφών: Ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, 27 ετών, ο Σπυρίδων Τζουράς, 24 ετών, ο Σπυρίδων Ζαφειρόπουλος, 29 ετών, ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος, 27 ετών, ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος, 27 ετών, ο Σωτήριος Αντωνόπουλος, 20 ετών, ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, 33 ετών, ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος, 29 ετών, ο Κωνσταντίνος Τζουράς, 27 ετών και ο Σπυρίδων Γιαννόπουλος, 21 ετών. Και τα ονόματα τους δεν είναι χαραγμένα μόνο στο μαρμάρινο μνημείο εδώ δίπλα μας. Είναι χαραγμένα με ανεξίτηλα γράμματα στις πιο λαμπρές σελίδες δόξας και μεγαλείου της νεότερης ελληνικής ιστορίας».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στον ηρωισμό του Σωτήρη Τζουρά και στις πρώτες ώρες της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο το Σάββατο 20 Ιουλίου 1974 επισήμανε ότι αυτό το γεγονός «εξακολουθεί να παραμένει και σήμερα το βαθύτερο τραύμα στο σώμα της διεθνούς νομιμότητας και μια κατάφωρη αδικία που όσο δεν αποκαθίσταται τόσο μεγαλώνουν οι ευθύνες της διεθνούς κοινότητας για το αδιανόητο γεγονός ότι μια χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει εν έτει 2026 υπό κατοχή».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων σημείωσε ότι «τιμούμε σήμερα τη μνήμη όλων των πεσόντων ηρώων απ’ τις Κορφές. Χάρη στον ηρωισμό τους η πατρίδα στάθηκε όρθια σε πολύ δύσκολες στιγμές της ιστορίας της. Χάρη στη γενναιότητα και αυταπάρνηση τους μπορούμε σήμερα να ζούμε σε μια ελεύθερη πατρίδα και να χαιρόμαστε τ’ αγαθά μιας περήφανης, ανεξάρτητης και δημοκρατικής χώρας. Όμως, αλλοίμονο αν η μνήμη εκλαμβάνεται ως μια τυπική αναφορά στο χθες ή ως υποχρέωση που εξαντλείται σ’ ένα μνημόσυνο κάθε χρόνο. Απεναντίας. Η μνήμη είναι η διαρκής δύναμη που φωτίζει το σήμερα και καθοδηγεί το αύριο. Αυτό μας είπαν, αυτό μας λένε και αυτό θα λένε και σε όσους ακολουθήσουν και μετά από εμάς στα χρόνια που θα έρθουν, ο Σωτήρης Τζουράς και όλοι οι πεσόντες ήρωες απ’ τις Κορφές Καλαβρύτων».