Άργος: Η σφαίρα-«μάρτυρας» που φέρεται να αναιρεί την εκδοχή των αστυνομικών- ΒΙΝΤΕΟ

Τραγική κατάληξη είχε η αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, καθώς ο 20χρονος Θοδωρής, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, έχασε τη ζωή του.

Ο νεαρός, που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 89%, έδωσε τετραήμερη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, χωρίς τελικά να καταφέρει να ανακάμψει από τα τραύματά του.

Οι δικαστικές εξελίξεις

Έπειτα από εννεάωρη διαδικασία στα Δικαστήρια Ναυπλίου, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο εμπλεκόμενους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Μετά τον θάνατο του 20χρονου, αναμένεται να εξεταστεί η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο — κατηγορία που, εφόσον τελικά ασκηθεί και οδηγήσει σε καταδίκη, θα επέσυρε βαρύτατη ποινή. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αστυνομικοί έχουν διατυπώσει την εκδοχή τους περί προειδοποιητικών βολών, χωρίς πρόθεση τραυματισμού.

Νέα ιατρικά και οπτικοακουστικά στοιχεία

Στη δημοσιότητα ήρθαν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την έρευνα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της μητέρας του θύματος, Μαρία Σφέτσου, από τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου προκύπτει ότι η σφαίρα παρέμεινε ακέραιη στο κρανίο του νεαρού — στοιχείο που, κατά την ίδια, υποδεικνύει ευθεία βολή και όχι εξοστρακισμό, όπως είχαν υποστηρίξει οι κατηγορούμενοι. Η ύπαρξη ξένου σώματος «ομοιάζοντος με βλήμα» στο δεξί μετωπιαίο τμήμα αναφέρεται και στην ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπου είχε αρχικά διακομιστεί ο 20χρονος. Η ερμηνεία αυτών των ευρημάτων αναμένεται να αξιολογηθεί από την ιατροδικαστική και δικαστική έρευνα.

Παράλληλα, ενώ κατά την αυτοψία στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, οπτικοακουστικό υλικό από παρακείμενη κάμερα καταγράφει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τουλάχιστον 21 πυροβολισμούς. Σχολιάζοντας τον αριθμό των βολών, ο επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εξέφρασε την άποψη ότι ένας τέτοιος αριθμός πυρών δύσκολα συνάδει με τον χαρακτηρισμό «εκφοβιστικές βολές» — πρόκειται πάντως για προσωπική εκτίμηση, η οποία δεν υποκαθιστά το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης, που αναμένεται να διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες.

Η πλευρά της οικογένειας

Η μητέρα του 20χρονου, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, έχει περιγράψει τον γιο της ως άνθρωπο που δεν προκαλούσε προβλήματα σε κανέναν, εκτιμώντας ότι η μη ανταπόκρισή του στο σήμα διακοπής πορείας οφειλόταν σε φόβο συνδεδεμένο με την αναπηρία του και όχι σε πρόθεση διαφυγής. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν την εκδοχή της οικογένειας και εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, η οποία εξακολουθεί να διερευνά το σύνολο των συνθηκών του περιστατικού.