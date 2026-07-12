Φωτιά στο Γουδί: Κατέρρευσε μέρος της σκεπής στο κτίριο του Μπάντμιντον

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον, στο Μητροπολιτικό Πάρκο.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη προκειμένου να την οριοθετήσουν και να τη σβήσουν, με την Πυροσβεστική να ανακοινώνει ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης σε εξωτερικούς χώρους.

Κατέρρευσε μέρος της οροφής

Δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα, ωστόσο μέρος της σκεπής του κτιρίου κατέρρευσε εξαιτίας της φωτιάς.

Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την εξέλιξη μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα, ενώ στο σημείο παρέμεινε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Μήνυμα από το 112 και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στις 20:20 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με οδηγίες αυτοπροστασίας. Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της φωτιάς τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.