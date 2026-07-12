Με λαμπρότητα τελέστηκαν τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού της Παναγίας Σουμελά στον Απιδεώνα - ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκαν, υπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, τα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Παναγίας Σουμελά, στο Κοιμητήριο της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου, στον Απιδεώνα Πατρών.

Ο Απιδεώνας κατοικήθηκε από Πόντιους πρόσφυγες, οι οποίοι κατά τα δύσκολα χρόνια της Ποντιακής Γενοκτονίας εγκατέλειψαν τη γη τους και εγκαταστάθηκαν στη μητροπολιτική Ελλάδα, μεταφέροντας μαζί τους την πίστη και την παράδοση του Πόντου. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, όπως αναφέρεται, στάθηκε με ιδιαίτερη αγάπη δίπλα στους απογόνους αυτών των προσφύγων, συμβάλλοντας ώστε η μνήμη και η παράδοση του Πόντου να παραμείνουν ζωντανές και να μεταδίδονται στις επόμενες γενιές.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Απιδεώνος τελούνται ιερές ακολουθίες, ενώ στον αύλειο χώρο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις που παραπέμπουν συμβολικά στις μαρτυρικές γαίες του Πόντου. Το αντίγραφο της ιεράς εικόνας του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα συγκεντρώνει την ευλάβεια κατοίκων της περιοχής αλλά και ευρύτερα.

Τρία χρόνια από τη θεμελίωση ως τα εγκαίνια

Με πρωτοβουλία και έμπνευση του Μητροπολίτη, οι Πόντιοι κάτοικοι του Απιδεώνος προχώρησαν στην ανέγερση Ιερού Ναού αφιερωμένου στην Παναγία Σουμελά, στο κοιμητήριο της ενορίας όπου προηγουμένως δεν υπήρχε ναός. Ο ναός ολοκληρώθηκε εντός τριών ετών από τη θεμελίωσή του.

Δύο ημέρες τελετών

Την παραμονή, Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Μητροπολίτης κατέθεσε τα ιερά μαρτυρικά λείψανα και προεξήρχε του Εσπερινού ενώπιον πλήθους πιστών, μιλώντας για τη σημασία της κατάθεσης λειψάνων εντός της Αγίας Τράπεζας κατά την τελετή των εγκαινίων.

Την επομένη, Σάββατο 11 Ιουλίου, τελέστηκαν τα εγκαίνια του ναού, με τον Μητροπολίτη να εξηγεί στους πιστούς το νόημα της τελετής, και ακολούθησε η πρώτη Θεία Λειτουργία επί της καθαγιασθείσας Αγίας Τράπεζας.

Μια ομιλία αφιερωμένη στη μνήμη του Πόντου

Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, στα μαρτύρια και τις θυσίες των Ποντίων, στην προσφυγιά και στη διατήρηση της ελληνοχριστιανικής παράδοσης. Επαίνεσε τους κατοίκους του Απιδεώνος, τον ιερέα της ενορίας π. Δημήτριο Δριμάλα —τον οποίο προεχείρισε σε βαθμό Οικονόμου—, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων του Απιδεώνος, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία εκπροσώπου του Πανελληνίου Ιδρύματος «Παναγίας Σουμελά», ο οποίος μετέφερε τον χαιρετισμό των Ποντίων απανταχού της γης.

Γεύμα και ποντιακοί χοροί έκλεισαν την εκδήλωση

Μετά τη Θεία Λειτουργία προσφέρθηκε γεύμα σε όλο το εκκλησίασμα, ως έκφραση φιλοξενίας, ενώ νέοι και νέες του Συλλόγου χόρεψαν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόριος Αλεξόπουλος, ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, σωμάτων ασφαλείας και άλλων φορέων της περιοχής.