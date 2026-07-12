Ο Γιώργος Ματαράγκας νοσηλεύεται με έμφραγμα στο νοσοκομείο Ελπίς

Ένα ζήτημα υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται από το Σάββατο (11.07.2026) στο νοσοκομείο Ελπίς λόγω εμφράγματος.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 65χρονος ηθοποιός ένιωσε δυσφορία στο στήθος. Ενημέρωσε τους οικείους του και η πρώην σύζυγός του, Ελβίρα Ζαμπετάκη, τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του στη Μονάδα Εμφραγμάτων.

Πιθανή αναβολή της καλοκαιρινής περιοδείας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ενδεχόμενο η υγεία του καλλιτέχνη να μην του επιτρέψει να συνεχίσει κανονικά τις υποχρεώσεις του δεν αποκλείεται, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή της προγραμματισμένης καλοκαιρινής περιοδείας της παράστασης «Απρόσμενη επιστροφή», στην οποία ο Ματαράγκας συμμετέχει ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός.

Η ανάρτηση του Βύρωνα Μποΐκου

Ο ηθοποιός Βύρωνας Μποΐκος, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά της ΕΡΤ «Ηλέκτρα», δημοσίευσε ανάρτηση την Κυριακή για να ευχηθεί περαστικά στον δάσκαλό του. Στο μήνυμά του εξέφρασε τη στενοχώρια του για την είδηση, ευχαρίστησε τον Ματαράγκα για όσα του δίδαξε στον χώρο της υποκριτικής και του θεάτρου, αναφέρθηκε στη συνεργασία τους στις σειρές «Λάμψη» και «Καλημέρα ζωή», και συνόδευσε το κείμενό του με κοινή τους φωτογραφία, ευχόμενος σύντομη ανάρρωση.