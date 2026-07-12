Μουντιάλ 2026: Ιστορική στιγμή για τον Μέσι- Αντιμετωπίζει για πρώτη φορά την Αγγλία

Σε τρία 24ωρα θα κριθεί αν ο Λιονέλ Μέσι θα έχει την ευκαιρία να στεφθεί back-to-back παγκόσμιος πρωταθλητής, ένα σενάριο που, αν επαληθευτεί, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στη διαχρονική συζήτηση για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Ο Αργεντινός σταρ μετράει πάνω από 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, ωστόσο δεν είχε βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με την Αγγλία. Αυτή η αναμονή φτάνει στο τέλος της, καθώς η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τα «Τρία Λιοντάρια» το βράδυ της Τετάρτης (15/7, 22:00), στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Η μοναδική παγκόσμια πρωταθλήτρια που έλειπε από το «βιογραφικό» του

Η ομάδα του Χάρι Κέιν είναι η μόνη νικήτρια Παγκοσμίου Κυπέλλου που ο Μέσι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του. Η τελευταία αναμέτρηση Αργεντινής-Αγγλίας είχε γίνει σε φιλικό το 2005, όταν ο σημερινός αρχηγός της Αλμπισελέστε έκανε τα πρώτα του βήματα στη Μπαρτσελόνα και δεν είχε ακόμη καθιερωθεί στην εθνική ομάδα.

Ο ίδιος ο Μέσι σχολίασε το επερχόμενο ματς τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή αναμέτρηση, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσει την Αγγλία — τη μοναδική μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη απέναντι στην οποία δεν είχε αγωνιστεί μέχρι σήμερα, προσθέτοντας ότι θεωρεί πάντα ιδιαίτερη χαρά το να αγωνίζεται εναντίον τέτοιων ομάδων.

Ισορροπημένος απολογισμός απέναντι σε πρώην παγκόσμιες πρωταθλήτριες

Οι εμφανίσεις του Μέσι απέναντι σε εθνικές ομάδες που έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο παρουσιάζουν συνολικά ισορροπία. Διατηρεί θετικό απολογισμό απέναντι σε Ιταλία και Ουρουγουάη, ισοζύγιο νικών-ηττών απέναντι σε Βραζιλία, Γερμανία και Γαλλία, ενώ η μοναδική αρνητική στατιστική του καταγράφεται απέναντι στην Ισπανία.

Το ιστορικό του Μέσι απέναντι σε πρώην παγκόσμιες πρωταθλήτριες:

Ουρουγουάη: 8 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες – 6 γκολ

Βραζιλία: 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 6 ήττες – 5 γκολ

Γερμανία: 2 νίκες, 2 ήττες – 1 γκολ

Γαλλία: 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα – 3 γκολ

Ισπανία: 1 νίκη, 2 ήττες – 2 γκολ

Ιταλία: 1 νίκη – 0 γκολ