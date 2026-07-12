Ρεκόρ αλίευσης στη Σαλαμίνα: 312 λαγοκέφαλοι με απλή πετονιά- ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακή αλίευση κατέγραψαν τρεις νεαροί ψαράδες από τη Σαλαμίνα, οι οποίοι έπιασαν συνολικά 312 λαγοκέφαλους, ξεπερνώντας το δικό τους προηγούμενο ρεκόρ.

Σύμφωνα με το salaminapress.gr, ο Μάριος Καρσαμπάς, ο Νίκος Κεχαγιάς και ο Γεράσιμος Παπασωτηρίου κατάφεραν, ψαρεύοντας με απλή πετονιά και χρησιμοποιώντας καραβίδα ως δόλωμα, να βγάλουν από τη θάλασσα τον εντυπωσιακό αριθμό των 312 ψαριών αυτού του είδους.

Δεύτερη μεγάλη «σοδειά» μέσα σε λίγο καιρό

Η νέα επιτυχία των τριών ψαράδων έρχεται λίγο καιρό μετά την αλίευση 116 λαγοκεφάλων στην περιοχή του Βουρκαρίου, πίσω από την Πλατεία Ηρώων. Οι δύο αυτές μεγάλες αλιεύσεις καταδεικνύουν την αυξημένη παρουσία του είδους στα νερά του Σαρωνικού κόλπου το τελευταίο διάστημα.