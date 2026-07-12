Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ρεκόρ αλίευσης στη Σαλαμίνα: 312 λαγοκέφαλοι με απλή πετονιά- ΒΙΝΤΕΟ

Ρεκόρ αλίευσης στη Σαλαμίνα: 312 λαγοκέφ...

Τρεις νεαροί ψαράδες ξεπέρασαν το δικό τους προηγούμενο ρεκόρ

Εντυπωσιακή αλίευση κατέγραψαν τρεις νεαροί ψαράδες από τη Σαλαμίνα, οι οποίοι έπιασαν συνολικά 312 λαγοκέφαλους, ξεπερνώντας το δικό τους προηγούμενο ρεκόρ.

Σύμφωνα με το salaminapress.gr, ο Μάριος Καρσαμπάς, ο Νίκος Κεχαγιάς και ο Γεράσιμος Παπασωτηρίου κατάφεραν, ψαρεύοντας με απλή πετονιά και χρησιμοποιώντας καραβίδα ως δόλωμα, να βγάλουν από τη θάλασσα τον εντυπωσιακό αριθμό των 312 ψαριών αυτού του είδους.

Δεύτερη μεγάλη «σοδειά» μέσα σε λίγο καιρό
Η νέα επιτυχία των τριών ψαράδων έρχεται λίγο καιρό μετά την αλίευση 116 λαγοκεφάλων στην περιοχή του Βουρκαρίου, πίσω από την Πλατεία Ηρώων. Οι δύο αυτές μεγάλες αλιεύσεις καταδεικνύουν την αυξημένη παρουσία του είδους στα νερά του Σαρωνικού κόλπου το τελευταίο διάστημα.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λαγοκέφαλοι Σαλαμίνα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039b\u03b1\u03b3\u03bf\u03ba\u03ad\u03c6\u03b1\u03bb\u03bf\u03b9","\u03a3\u03b1\u03bb\u03b1\u03bc\u03af\u03bd\u03b1"]
837766
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις