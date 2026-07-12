Χριστίνα Λαμπίρη: «Νιώθω μεγάλη ενοχή και μειονέκτημα που δεν έγραψα ποτέ σε εφημερίδα»

Συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν παραχώρησε η Χριστίνα Λαμπίρη. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για την αυτοαναφορικότητα ανάμεσα στις εκπομπές και για τη διάθεση να βρεθεί στο μέλλον στην ΕΡΤ.

Η αυτοαναφορικότητα των παρουσιαστών μπορεί να έκανε το κοινό να στραφεί στο διαδίκτυο ή αυτό το φαινόμενο υπήρχε ανέκαθεν;

Ανέκαθεν δεν ήταν. Μπορεί να είχαμε περιστατικά στην εποχή μας, αλλά δεν μονοπωλούσαμε τις εκπομπές μας. Εδώ βλέπουμε το 70% των παρουσιαστών να έχουν αναφορά στους ίδιους και το 30% να είναι αναπαραγωγή του διαδικτύου. Δύσκολα πια βρίσκεις θέματα πρωτογενή.

Πρόσφατα δηλώσατε ότι έχετε “απωθημένο” να παρουσιάσετε μια εκπομπή στην ΕΡΤ

Γέλασα πάρα πολύ με αυτό. Είχα πει στον συνάδελφο από τα 50 λεπτά της συγκεκριμένης συνέντευξης τι θα πρωτοβάλει. Είδα μόνο τον τίτλο στα sites, γιατί αποφεύγω να διαβάζω ό,τι με αφορά για να μην ταράζομαι. Εξήγησα, λοιπόν, ότι όπως τα νέα παιδιά έχουν πρότυπο την ιδιωτική τηλεόραση και τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή, εγώ πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους της κρατικής. Αυτούς έβλεπα από τα 7 μου και η συμφωνία μου, μάλιστα, με τη μητέρα μου ήταν πως πρώτα πρέπει να τελειώσει το δελτίο ειδήσεων στην κρατική τηλεόραση και μετά να πέσω για ύπνο. Με αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους μεγάλωσα, άρα είναι φυσικό να υπάρχει στο μυαλό μου ως ένα απωθημένο με την καλή έννοια. Όπως νιώθω μεγάλη ενοχή και μειονέκτημα που δεν έγραψα ποτέ σε εφημερίδα. Για μένα δημοσιογράφος είναι αυτός που πρώτα μπορεί να γράψει σε εφημερίδα. Θα ήταν τιμητικό να δουλέψω στη δημόσια τηλεόραση, παρά τα όσα ακούει.