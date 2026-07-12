Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. πρόσθιο ο Βαγγέλης Ντούμας

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. πρόσθιο αναδείχθηκε για δεύτερη φορά, μετά το 2024, ο Βαγγέλης Ντούμας.

Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε πρώτος με χρόνο 59.91, αφήνοντας πίσω του τον Γερμανό Λούις Χόφμαν (1:00.29) και τον Βρετανό Μαξ Μόργκαν (1:00.41), που ολοκλήρωσαν το βάθρο. Ο Ντούμας κατέχει προσωπικό ρεκόρ 59.77, το οποίο πέτυχε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων στο Οτοπένι της Ρουμανίας — επίδοση που αποτελεί ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: ανδρών, νέων Κ23 και εφήβων.

Πέμπτο μετάλλιο στην καριέρα του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Ο κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιό του στη φετινή διοργάνωση, έπειτα από το ασημένιο που είχε ήδη κερδίσει στα 200μ. πρόσθιο, φτάνοντας συνολικά τα πέντε μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων/νεανίδων. Παράλληλα, ανέβηκε στο βάθρο των 100μ. για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, συγκεντρώνοντας πλέον δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο σε αυτή την απόσταση.

Έκτος ο Παπαθεοδώρου στα 100μ. ύπτιο

Θετική εντύπωση άφησε και ο Νίκος Παπαθεοδώρου στον τελικό των 100μ. ύπτιο, ο οποίος κατέλαβε την έκτη θέση με χρόνο 55.38. Ο 17χρονος πρωταθλητής του Ολυμπιακού πέρασε πρώτος τα 50μ., ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό του στη συνέχεια μιας ιδιαίτερα γρήγορης κούρσας.

Στην κορυφή βρέθηκε ο Ρώσος Μιχαήλ Σερμπάκοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως ανεξάρτητος αθλητής, με χρόνο 53.99 — μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Γάλλο Νέιθαν Μουρατόρι (54.00). Το βάθρο συμπλήρωσε ο επίσης Γάλλος Κρισαντέρ Σερντά με 54.52.