Άργος- Νεκρός 20χρονος από πυρά αστυνομικών: Τι θα δείξει η βαλλιστική

Ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από πυροβολισμούς αστυνομικών, τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξής του οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, έπειτα από μακρά απολογία ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τη θέση των εμπλεκομένων, καθώς και το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους σχετικούς κανονισμούς.

«Δεν υπήρχε πρόθεση» — Η θέση της υπεράσπισης

Κατά την απολογία τους, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν τον χαρακτηρισμό περί ενδεχόμενου δόλου, υποστηρίζοντας ότι οι βολές τους είχαν σκοπό τον εκφοβισμό. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι το δικαστικό συμβούλιο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς τους, εξ ου και η προφυλάκιση.

Σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσαν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι, ο νεαρός επιχείρησε να τους χτυπήσει με το όχημά του τουλάχιστον δύο φορές και είχε προκαλέσει ζημιές σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονταν σε διαφορετικό επίπεδο εδάφους και έτρεχαν την ίδια στιγμή που έτρεχε και ο ίδιος, και ότι οι βολές αποσκοπούσαν αποκλειστικά στο να τον υποχρεώσουν να σταματήσει ώστε να τον ακινητοποιήσουν — όχι στο να τον τραυματίσουν.

«Αναμενόμενη» η προφυλάκιση, λέει η πλευρά της οικογένειας

Η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, χαρακτήρισε αναμενόμενη την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κρίνοντας ότι τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του περιστατικού οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Η οικογένεια επικαλέστηκε την αναπηρία του νεαρού, υπενθυμίζοντας ότι αντιμετωπίζει πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, και υποστήριξε ότι η αντίδρασή του οφειλόταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση επίθεσης ή βίαιης διαφυγής.

Τι αναμένεται να δείξει η βαλλιστική εξέταση

Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο με ειδικό εξοπλισμό, προκειμένου να προσδιοριστεί η τροχιά των βολίδων και το ακριβές σημείο απ' όπου άνοιξαν πυρ οι δύο αστυνομικοί. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν συνολικά 13 κάλυκες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός είχε στην κατοχή του αεροβόλο όπλο, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η βαλλιστική εξέταση αναμένεται να διαλευκάνει αν οι βολές ήταν πράγματι προειδοποιητικές ή αν έγιναν σε ευθεία βολή προς τον 20χρονο.