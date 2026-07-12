Θρήνος στο μπάσκετ: Νεκρός από πυροβολισμούς ο πρώην επαγγελματίας Κίνου Ρότσφορντ

Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του μπάσκετ ο θάνατος του πρώην επαγγελματία καλαθοσφαιριστή Κίνου Ρότσφορντ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη, εν μέσω μπασκετικού τουρνουά.

Το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις των Martin Luther King Jr. Towers, στο Χάρλεμ. Ο 35χρονος παρακολουθούσε αγώνα και ανέμενε τη σειρά του να αγωνιστεί, όταν δέχθηκε πυροβολισμούς σε επίθεση που, σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται να είχε στοχοποιήσει τον ίδιο.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών το CBS New York, μετέδωσαν ότι η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη του πυροβολισμού.

Ποιος ήταν ο Κίνου Ρότσφορντ

Ο Ρότσφορντ, καταγόμενος από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, είχε αγωνιστεί επί σειρά ετών ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, φορώντας τις φανέλες ομάδων στην Αγγλία, την Ολλανδία, την Εσθονία και την Ισλανδία.

Δύο ακόμη τραυματίες

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα που βρίσκονταν στον χώρο. Οι αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης συνεχίζουν την έρευνα με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.